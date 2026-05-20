Free Travel On Bus: ফ্রি-তে বাস ভ্রমণের জন্য মহিলাদের পিংক কার্ড রাজ্যের, পাস না পেলে কী হবে?
Free Travel On Bus: যেমন কথা, তেমন কাজ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বাংলায় ক্ষমতা এলে রাজ্যের সরকারি বাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলারা। সেটাই এবার বাস্তবে করে দেখাল শুভেন্দু অধিকারী সরকার। আগামী জুন মাস থেকে বাংলায় সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত হবে একেবারে নিখরচায়। তবে তাঁদের এই ফ্রি রাইডের জন্য বিশেষ কার্ড দেওয়া হবে সরকারের তরফে। ঠিক হয়েছে, তাঁদের দেওয়া হবে একটি পিংক কার্ড। সেই কার্ড দেখালে শূন্য টাকার একটি টিকিট ইস্যু করবে কন্ডাক্টর। তবে যতদিন না পর্যন্ত এই কার্ড হাতে পাওয়া যাবে, ততদিন ভোটার বা আধার কার্ড, অথবা এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যে কোনও প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখলেই বাসে ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারবেন মহিলারা।
মহিলাদের জন্য বিশেষ ভাবনা সরকারের
জানা যাচ্ছে, প্রতিশ্রুতি মতো রাজ্যের মহিলাদের সরকারি বাসে সম্পূর্ণ ফ্রি যাতায়াত নিশ্চিত করতে বেশ কিছু গাইডলাইন তৈরি করেছে পরিবহন দফতর। ইতিমধ্যে সেই সব পরিকল্পনা জমা পড়েছে নবান্নে। তার মধ্যে কোন পরিকল্পনায় নবান্নের সবুজ সংকেত মেলে, এখন সেটাই দেখার। ইতিমধ্যেই পরিবহণ দফতরের তরফে সরকারি বাসে সমীক্ষা করা হয়েছে। আসলে রাজ্যের কত সংখ্যক মহিলা শহর এবং অন্যান্য গ্রামগঞ্জে প্রত্যেকদিন সরকারি বাসে যাতায়াত করেন তার হিসেব খতিয়ে দেখেছে সরকার। জানা গিয়েছে, কলকাতা শহরে দিনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মতো মহিলা সরকারি বাসে চড়েন। গোটা রাজ্যে ৪ লক্ষ মতো। মনে করা হচ্ছে, এই ফ্রি পরিষেবা চালু হলে আরও এক লক্ষ মতো মহিলা যাত্রী বাড়তে পারে। সেই মতোই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে কোথা থেকে এই পিংক কার্ড বিলি হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিডিও, এসডিও অফিস, পুরসভা থেকে এই কার্ড বিলি হতে পারে।
গত সোমবার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রীর অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, '১ জুন থেকে মহিলারা বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারবেন।' সরকারি এসি, নন এসি, দূরপাল্লার যাবতীয় সরকারি বাসেই এই সুযোগ মিলবে। এই ঘোষণার পরই পরিবহণ দফতরের তরফে এই পরিষেবা কার্যকর করার জন্য ডিপিআর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যতদিন না পিংক কার্ড হবে, ততদিন ভোটার, আধার, আয়ুষ্মান ভারত, ব্যাঙ্কের পাসবুক, মনরেগা বা যে কোনও ফোটো আইকার্ড দেখালেই হবে। যা দেখলে বোঝা যাবে ওই মহিলা এ রাজ্যের বাসিন্দা। তবে কোনও মহিলার সঙ্গে কোনও কন্ডাক্টরের যাতে এসব নিয়ে বাদানুবাদ না হয়, সে কারণে সরকারি বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।
রাজ্যে মহিলা-কেন্দ্রিক একাধিক সামাজিক প্রকল্প ঘোষণার আবহে এবার গণপরিবহণেও বড় পরিবর্তনের পথে সরকার। এখন নজর- ১ জুন থেকে বাস্তবে এই পরিষেবা কতটা নির্বিঘ্নভাবে চালু করা যায়।
