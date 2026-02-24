'RDX রাখা, বিস্ফোরণ একটু পরেই', SIR-র মধ্যে কলকাতা-সহ জেলার অনেক আদালতে থ্রেট

আরডিএক্স রাখা আছে, দুপুরেই সব উড়ে যাবে - মঙ্গলবার কলকাতা-সহ জেলার একাধিক আদালতে এমনই হুমকিবার্তা এল। সূত্রের খবর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কলকাতার নগর ও দায়রা আদালত, দুর্গাপুর আদালত, চুঁচুড়া আদালতের মতো একাধিক সেরকম উড়ো ইমেল এসেছে। সেই পরিস্থিতিতে দ্রুত তল্লাশি শুরু হয়েছে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে আদালত চত্বর। আনা হয়েছে পুলিশ কুকুরও।
আর এমন একটা সময সেই ঘটনা ঘটেছে, যখন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) কাজে বিচারকরা যুক্ত আছেন।
(বিস্তারিত পরে আসছে)
