Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TMC Councilor Arrest: তোলাবাজি নিয়ে দর কষাকষি, দোকানদারের অভিযোগে পুলিশের জালে বিধাননগরের ২৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

    রিপোর্ট অনুযায়ী, কেষ্টপুর এলাকায় বলাই মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি তাঁর একটি দোকান সংস্কার করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা তোলা চেয়েছিলেন ওই পুর প্রতিনিধি। দাবি মতো টাকা না দিলে দোকান সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

    Published on: May 20, 2026 10:59 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিধাননগর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রিপোর্ট অনুযায়ী, কেষ্টপুর এলাকায় বলাই মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি তাঁর একটি দোকান সংস্কার করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা তোলা চেয়েছিলেন ওই পুর প্রতিনিধি। দাবি মতো টাকা না দিলে দোকান সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দাবি করা টাকার পরিমাণ কমে রফা হয়। শেষে ওই ব্যক্তি বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।

    বিধাননগর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেলকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
    বিধাননগর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেলকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

    গত বছরের অগস্টে বলাই মণ্ডল নিজের দোকানের সংস্কারের কাজ শুরু করতে যান। কিন্তু সেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে তাঁর কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করেন অভিযুক্ত সুশোভন মণ্ডল। শেষে তিন লক্ষ টাকায় রফা হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন সুশোভন মণ্ডল। তাঁর পাল্টা দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পুরপ্রতিনিধিকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বারাসত আদালতে পেশ করা হলে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

    এর আগে বাগুইআটি থানার পুলিশ তোলাবাজি, মারধরের অভিযোগে বিধাননগর পুরসভার ন’নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি সমরেশ চক্রবর্তী ওরফে চিন্টুকেও গ্রেফতার করেছিল। এদিকে রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকে ঘিরে নতুন করে জোর জল্পনা ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সমাজমাধ্যমে মঙ্গলবার রাত থেকেই তাঁর গ্রেফতারির খবর ঘিরে শুরু হয় তুমুল চর্চা। দেবরাজ চক্রবর্তী কীর্তনশিল্পী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী হিসেবেও পরিচিত। বিজেপির একাধিক নেতার পোস্ট ঘিরেই এই জল্পনার সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, অতীতেও বিভিন্ন অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেবরাজ চক্রবর্তীর নাম রাজনৈতিক মহলে উঠে এসেছে। বিধানসভা ভোটের প্রচারেও তাঁকে নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। ভোটে তাঁর স্ত্রীর হারের পরে তাঁকে এবং অদিতিকে কাঁদতে কাঁদতে গণনা কেন্দ্র ত্যাগ করতে দেখা গিয়েছিল। তবে এরপর থেকেই আর দেবরাজকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এদিকে ভোটে জিতেই তরুণজ্যোতি দাবি করেছিলেন, দেবরাজকে তিনি গ্রেফতার করাবেন। এহেন দেবরাজের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারির খবর সামনে আসতেই নতুন করে চর্চা শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/TMC Councilor Arrest: তোলাবাজি নিয়ে দর কষাকষি, দোকানদারের অভিযোগে পুলিশের জালে বিধাননগরের ২৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes