    তৃণমূল কাউন্সিলরের আঘাতে বৃদ্ধের মৃত্যু, পার্টি থেকে সাসপেন্ড রবীন্দ্রনাথ, হলেন গ্রেফতার

    বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে কাঠগড়ায় তৃণমূলের কাউন্সিলর।

    Published on: Feb 08, 2026 8:55 PM IST
    By Sritama Mitra
    বেআইনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে এক বৃদ্ধকে মারধর ও পরে সেই বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। উত্তর ২৪ পরগনার উত্তর ব্যারাকপুরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনায় অভিযোগের তীর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দিকে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাঁকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে।

    অশীতিপর তুলসী অধিকারীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ব্যারাকপুরে। সেই মৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দিকে। ইতিমধ্যেই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে খবর। সূত্রের খবর, উত্তর ব্যারাকপুরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মণিরামপুরে এক নির্মাণ ঘিরে উত্তেজনা চড়ে। সেখানে ওই নির্মাণ ঘিরে প্রতিবাদে নামেন স্থানীয় কয়েকজন। তাঁদের দাবি, এই নির্মাণ ছিল অবৈধ। আর সেই অভিযোগ ঘিরেই তুঙ্গে ওঠে পারদ। জানা যাচ্ছে, প্রতিবাদী যুবকদের মারধর করা হয়। মারধর করা হয় হেমন্ত অধিকারী নামের এক যুবককে। আর তাঁর বাবা তুলসী অধিকারী, ছেলেকে বাঁচাতে ছুটে আসেন। ৮১ বছর বয়সী তুলসী অধিকারীর পরিবারের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওই বৃদ্ধকে মারধর করেন। তাতেই অসুস্থ এবং আহত হন তুলসী অধিকারী। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান। বৃদ্ধকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শনিবারই উড়িয়ে দেয় দল ও কাউন্সিলর। তবে রবিবার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। এরপর পদক্ষেপ করে পুলিশ। তদন্তে নেমে প্রথমে কাউন্সিলরকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

    এরপরই জানা গিয়েছে, বিকেল নাগাদই দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এদিকে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে।সাক্ষীদের বয়ানও রেকর্ড করা হচ্ছে।

    (বিস্তারিত আসছে)

