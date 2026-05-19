TMC Councilor Sex Scandal: মধুচক্রে ধরা পড়লেন তৃণমূল কাউন্সিলর, পুলিশকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেও গ্রেফতার
TMC Councilor Sex Scandal: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বহু তৃণমূল নেতাদের ধরা হচ্ছে। এরই মাঝে এবার বনগাঁয় মধুচক্র মামলায় ধরা পড়লেন এক তৃণমূল কাউন্সিলর। রিপোর্ট অনুযায়ী, বনগাঁ থানার কালুপুর পাঁচপোতা এলাকা ঘটনাটি ঘটেছে। বনগাঁ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুকুমার রায় এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁকে পুলিশ যখন জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তৃণমূল কাউন্সিলর বারবার 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।
জানা যায়, দুপুরে নিজের বাড়িতে দুই মহিলার সঙ্গে ধরা পড়েন সুকুমার। সেখানে একজন মদ্যপানও করেছিল। এই আবহে পুলিশ সেখানে গিয়ে সেই দুই মহিলাকে আটক করে এবং সুকুমারকে গ্রেফতার করে। ঘটনাস্থল থেকে দুটো বিয়ারের বোতলও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থেকে মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে এসে ওই বাড়িতে মধুচক্র চালাচ্ছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। এই নিয়ে স্থানীয়রাই একাধিকবার আপত্তি জানায়। তবে তাতে কর্ণপাত করেননি তৃণমূল নেতা। এই আবহে ১৮ মে দুপুরে ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটলে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হয় সুকুমারকে। এরই সঙ্গে এক যুবক এবং দুই মহিলাকেও আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায়, আটক মহিলাদের বাড়ি নদিয়া জেলার শান্তিপুরে।
এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর। তিনি দাবি করেন, ওই দুই মহিলা শান্তিপুর থেকে তাঁর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিতে এসেছিলেন। এদিকে তাঁর গ্রেফতারির ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে, তাঁকে কলার ধরে পুলিশ টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় তিনি কাউকে একটা ফোন করার চেষ্টা করেন। তবে পাশে থাকা একজন তাঁর ফোন কেড়ে নেয়। পরে সেই পুলিশকর্মীকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।
এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, 'এলাকাবাসীর কাছ থেকে শুনলাম তৃণমূলের এই কাউন্সিলর মধুচক্র চালাচ্ছিলেন। পুলিশ খবর পেয়ে কাউন্সিলর ও দুই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সত্যি হলে পুলিশ আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেবে।'
