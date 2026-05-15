TMC on Kolkata Fuel Price VAT: মমতা জমানায় কমেনি, বিরোধী আসনে বসতেই পেট্রোলের ওপর রাজ্যের ভ্যাট কমানোর দাবি তৃণমূলের

TMC on Kolkata Fuel Price VAT: মমতা জমানায় কমেনি, বিরোধী আসনে বসতেই পেট্রোলের ওপর রাজ্যের ভ্যাট কমানোর দাবি তৃণমূলের
Kolkata Fuel Price VAT: বিরোধী আসনে থাকার সময় বিজেপি বারবার দাবি করত, রাজ্য সরকার যেন জ্বালানি তেলের ওপর থেকে ভ্যাট কমায়। এবার তৃণমূল বিরোধী আসনে বসতে সেই একই দাবিতে সরব হলেন ডেরেক।
TMC on Kolkata Fuel Price VAT: দেশের বহু রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানির দাম এমনিতেই বেশি। তার ওপর আজ দেশজুড়ে ৩ টাকা করে দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। এই আবহে রাজ্য সরকারকে তেলের ওপর থেকে ভ্যাট কমানোর দাবি করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এর আগে বিরোধী আসনে থাকার সময় বিজেপি বারবার দাবি করত, রাজ্য সরকার যেন জ্বালানি তেলের ওপর থেকে ভ্যাট কমায়। এবার তৃণমূল বিরোধী আসনে বসতে সেই একই দাবিতে সরব হলেন ডেরেক।
এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডেরেক বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে লেখেন, 'প্রথমে ওরা তোমার ভোট লুঠ করবে। তারপর তোমার ঠিক দুর্বল জায়গাতেই আঘাত করবে। শোচনীয়ভাবে প্রত্যাশিত, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হল । পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এবার পেট্রোল-ডিজেলের দামের ওপর থেকে ভ্যাট কমাবে?' প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ২৪ শতাংশ হারে (ডিলারদের কাছ থেকে নেওয়া জ্বালানির মূল্য + আবগারি শুল্ক + গড় ডিলার কমিশনের ওপর) পেট্রোলের ওপর ভ্যাট ধার্য করা হয়।
এদিকে আজ জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির জেরে কংগ্রেসও আক্রমণ শানায় বিজেপিকে। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই নিয়ে হাত শিবিরের তরফ থেকে লেখা হয়, 'জনগণের উপর প্রধানমন্ত্রী মোদির হান্টার আবার চলল। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ল ৩ টাকা করে। সিএনজি-র দামও বাড়ল ২ টাকা। ভোট শেষ, উশুল করা শুরু প্রধানমন্ত্রী মোদীর।' উল্লেখ্য, আজ কলকাতায় এক লাফে ৩.২৯ টাকা বেড়েছে পেট্রোলের দাম। শহরে ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩.১১ টাকা। এই আবহে আজ থেকে কলকাতায় পেট্রোল বিকোচ্ছে ১০৮.৭৪ টাকা প্রতি লিটার দরে। ডিজেল বিকোচ্ছে ৯৫.১৩ টাকা প্রতি লিটার দরে। এদিকে দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা থেকে বেড়ে হল ৯৭.৭৭ টাকা। ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা থেকে ৯০.৬৭ টাকা হল। এছাড়া মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ৩.১৪ টাকা বেড়ে ১০৬.৬৮ টাকা হয়েছে, ডিজেল ৩.১১ টাকা বেড়ে ৯৩.১৪ টাকা হয়েছে। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ২.৮৩ টাকা বেড়ে ১০৩.৬৭ টাকা হয়েছে, ডিজেল ২.৮৬ বেড়ে ৯৫.২৫ টাকা হয়েছে। এদিকে কলকাতায় আজ সিএনজির দামও বেড়েছে ৩ টাকা করে।
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী।