Mansukh Mandavya: মোহনবাগানকে ‘মোহন বেইগন',ইস্টবেঙ্গলকে.. মাণ্ডব্যের উচ্চারণ নিয়ে ঝোড়ো পোস্ট তৃণমূলের

Mansukh Mandavya: মোহনবাগানকে ‘মোহন বেইগন',ইস্টবেঙ্গলকে.. মাণ্ডব্যের উচ্চারণ নিয়ে ঝোড়ো পোস্ট তৃণমূলের
পোস্টে কোন বার্তা দেয় তৃণমূল?
যাবতীয় জট কাটিয়ে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আইএসএল। এই ফুটবল আসরে ১৪ টি দলই অংশ নেবে। এই বিষয়টি জানিয়ে, মঙ্গলবারই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বার্তা দেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। সেই সাংবাদিক সম্মেলনের একাংশের ক্লিপ (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা ) পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ‘মোহনবাগান’ ক্লাবকে ‘মোহন বেইগন’ উচ্চারণ করেছেন, আর ‘ইস্টবেঙ্গল’ ক্লাবকে ‘ইস্ট বেইগন’ উচ্চারণ করেছেন।
তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এদিন এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উচ্চারণ নিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। ঘাসফুল শিবিরের ওই পোস্টে লেখা হয়,' নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য, বাংলার শতাব্দী প্রাচীন আইকনিক ফুটবল ক্লাবগুলির নামও তাদের প্রাপ্য সম্মানের সাথে উচ্চারণ করতে পারেন না।' এখানেই শেষ নয়। পোস্টে এরপর লেখা হয়, মোহনবাগানকে ‘মোহন বেইগন’ উচ্চারণ করেছেন, আর ইস্টবেঙ্গলকে ‘ইস্ট বেইগন’ উচ্চারণ করা হয়েছে। এখানে ‘মোহন বেইগন’, ‘ইস্ট বেইগন’ শব্দগুলি হিন্দিতে লেখা হয় পোস্টে। পোস্টে তৃণমূলের তরফে সাফ বার্তা,'এই ক্লাবগুলি বাংলার প্রতিষ্ঠান, এবং তাই, বাংলা-বিরোধী শক্তির দৃষ্টিতে, কেবল অবজ্ঞার যোগ্য।'
শিয়রে ভোট পশ্চিমবঙ্গে। তার আগে, তৃণমূলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে,' ফুটবল বাংলার রক্তে মিশে আছে। আমরা এটি বাঁচি, এটি নিঃশ্বাস নিই, এটিকে জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় মনে করি। কিন্তু এই বহিরাগতরা যাঁরা বাংলাকে চিরকাল ঘৃণার চোখে দেখেন, তাঁরা কখনই তা বুঝতে পারবেন না।' বিজেপিকে খোঁচার সুরে তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়,'আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ১৭ জানুয়ারি রাজ্যে তাঁর নির্ধারিত সফরের আগে কিছু প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি, পাছে আমাদের মাটিতে ভোট ভিক্ষা করার সময় তিনি আরও না অপমানিত হন।'