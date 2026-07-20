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    TMC Latest Update: পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট বিক্রির বিস্ফোরক অভিযোগ! অভিষেককে নিশানা করে তদন্তের দাবি তৃণমূল বিধায়কের

    প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল কিছু নেতার কাছে ব্যবসার ক্ষেত্র। তাঁর অভিযোগ, যাঁদের কাছে টাকা ছিল, তাঁরাই টিকিট পেয়েছেন। শুধু টিকিট নয়, নির্বাচনের পরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পদ পাওয়ার ক্ষেত্রেও টাকা লেনদেন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

    Published on: Jul 20, 2026, 09:48:50 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    TMC Latest Update: ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের পদও বণ্টন করা হয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ঋতব্রত শিবিরের নেতা তথা চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মালদহে এক প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঙ্গিতেই এই টিকিট বণ্টনের প্রক্রিয়া চলেছিল এবং নবজোয়ার কর্মসূচির আড়ালে আইপ্যাক ও ক্যামাক স্ট্রিটের একটি অংশের যোগসাজসে এই অনিয়ম হয়েছে।

    প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল কিছু নেতার কাছে ব্যবসার ক্ষেত্র।
    প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল কিছু নেতার কাছে ব্যবসার ক্ষেত্র।

    একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিকে সামনে রেখে মালদহের চাঁচল থানাপাড়া এলাকায় ঋতব্রত শিবিরের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি এবং চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং দলের অনেক কর্মী শুধুমাত্র অর্থের অভাবে টিকিট পাননি।

    প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল কিছু নেতার কাছে ব্যবসার ক্ষেত্র। তাঁর অভিযোগ, যাঁদের কাছে টাকা ছিল, তাঁরাই টিকিট পেয়েছেন। শুধু টিকিট নয়, নির্বাচনের পরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পদ পাওয়ার ক্ষেত্রেও টাকা লেনদেন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বা যারা টাকার বিনিময়ে টিকিট নেওয়ার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা দলের সঙ্গে থাকলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

    তিনি আরও বলেন, মালদহে এই বিষয়টি সকলেরই জানা। তাঁর দাবি, জেলার সাধারণ মানুষ এমনকি ছোটরাও জানে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বণ্টনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা টাকার বিনিময়ে প্রার্থী নির্বাচন করেছিলেন। শুধু মালদহ নয়, রাজ্যের একাধিক জেলায় একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল বলেও তিনি দাবি করেন।

    এই অভিযোগের তদন্ত হবে বলেও জানিয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির পর দলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে আইনজীবী, বিধায়ক-সহ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখা হবে। তদন্ত শেষে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দলের চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সভাপতির কাছে জমা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

    পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতের পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। দলের দীর্ঘদিনের কর্মী এবং যোগ্য ব্যক্তিদেরই টিকিট দেওয়া হবে, যাতে অতীতের অভিযোগ আর না ওঠে। তবে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস বা আইপ্যাকের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। অভিযোগগুলির সত্যতাও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখন তাঁর ঘোষিত তদন্ত কমিটি আদৌ গঠিত হয় কি না এবং তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/TMC Latest Update: পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট বিক্রির বিস্ফোরক অভিযোগ! অভিষেককে নিশানা করে তদন্তের দাবি তৃণমূল বিধায়কের
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