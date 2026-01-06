Edit Profile
    SIR Latest: বাংলার এসআইআর-এ ‘অমর্ত্য সেনকে নোটিস’, দাবি অভিষেকের, উঠলেন গর্জে, UPতে খসড়া তালিকায় কত নাম বাদ পড়ল?

    এসআইআর নিয়ে কী বললেন অভিষেক?যোগীগড় উত্তর প্রদেশে খসড়া তালিকায় কত নাম বাদ পড়ল?

    Published on: Jan 06, 2026 8:28 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাজ্যে চলছে এসআইআর বা নিবিড় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর পর্ব। আর এই পর্ব ঘিরে এনুমারেশন ফর্মে ত্রুটি পেলেই ডাক পড়ছে নাগরিকদের। আগেই খবর এসেছিল যে, ভারতের তাবড় ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, বাংলার সুপারস্টার দেব সহ বহু জনকেই এই শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এরপর রামপুরহাটের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এসআইআর-র শুনানিতে ভারতের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে এই এসআইআর নিয়ে। এদিকে, যোগীগড় উত্তর প্রদেশে এসআইআর ঘিরে যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ২.৮৯ কোটি নাম বাদ পড়েছে।

    অমর্ত্য সেন
    অমর্ত্য সেন

    বীরভূমের রামপুরহাটের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' অমর্ত্য সেনকেও শুনানির নোটিস পাঠিয়েছে! ভাবুন, দেশের জন্য নোবেল পুরস্কার জিতে আসা ব্যক্তিত্বকেও এরা হেনস্থা করতে ছাড়েনি। টলিউডের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, অভিনেতা-সাংসদ দেবকে নোটিস, দেশের মুখ উজ্জ্বল করা ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে নোটিস দিয়েছে। এগুলো কি ষড়যন্ত্র নয়?' ওই সভাতেই অভিষেকের প্রশ্ন,'দুর্ভাগ্যজনক এবং দুঃখজনক যে বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করা নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকেও কমিশন এসআইআর নোটিস পাঠানো হল!'

    এদিকে,যোগীগড় উত্তর প্রদেশে প্রকাশিত হয়েছে এসআইআরএর খসড়া। আর তাতেই সেরাজ্যে ২.৮৯ কোটি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। যার মধ্যে ৪৬ লাখ ভোটার মৃত বলে জানা গিয়েছে। তথ্য বলছে, সেরাজ্যে ২৫. ৪৭ লাখ ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় রেজিস্টার রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর যখন SIR ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন উত্তরপ্রদেশে প্রায় ১৫.৪৪ কোটি নিবন্ধিত ভোটার ছিল। জানা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে লখনউ থেকে। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে সর্বাধিক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। যখন SIR ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন লখনউতে ৩৯.৯ লক্ষ ভোটার ছিল, যা এখন ২৭.৯ লক্ষে নেমে এসেছে , যা প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস।

