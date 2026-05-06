শওকত ঘনিষ্ঠ TMC নেতার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ, টাকা-গয়না লোকানো হাসপাতালের OT-তে

শওকত ঘনিষ্ঠ TMC নেতার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ, টাকা-গয়না লোকানো হাসপাতালের OT-তে
দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানায় অবস্থিত মঠেরদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালের ভিতরে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা,সোনার গয়না এবং স্থাবর সম্পত্তির দলিল উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল সম্পত্তি ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা হোসেন গাজির বলে দাবি করেছে বিজেপি।
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও চুরির অভিযোগ উঠল। রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানায় অবস্থিত মঠেরদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালের ভিতরে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা,সোনার গয়না এবং স্থাবর সম্পত্তির দলিল উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল সম্পত্তি ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা হোসেন গাজির বলে দাবি করেছে বিজেপি। অভিযোগ, বেআইনি ভাবে এই সম্পত্তি ও টাকা-গয়না অর্জন করেছিলেন হোসেন গাজি। এই আবহে পালাবদলের সাথে সাথে সেই সম্পত্তি নিজের বাড়িতে না রেখে তা হাসপাতালে লুকিয়ে রেখেছেন তিনি।
এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ শাহরুখ হোসেন বলেন, 'আমার সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বুথ সভাপতির সুসম্পর্ক আছে। সেই সুবাদে সভাপতির ছেলে সামসের মীর এই ব্যাগটি আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন।' যদিও তিনি জানান, এই ব্যাগের ভিতরে কী আছে, তা তাঁর জানা ছিল না। তাঁর কথায়, মীরের সঙ্গে তাঁর হাসপাতালে কাজ করার সূত্রে আলাপ। উল্লেখ্য, মীর হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। এদিকে বিজেপি অভিযোগ করেছে, হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজের চেয়ে তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ পালনেই বেশি ব্যস্ত থাকেন শাহরুখ।
এদিকে উদ্ধার হওয়া ব্যাগ ও সামগ্রী পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে হোসেন গাজির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় চিকিৎসক শাহরুখ হোসেনের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে এ দিন হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।
