TMC Leaders Arrested: নিজে হেঁটে শ্মশানে যাওয়া 'মৃত' কাউন্সিলর সহ বহু তৃণমূল নেতা গ্রেফতার রাজ্য জুড়ে

TMC Leaders Arrested: নিজে হেঁটে শ্মশানে যাওয়া 'মৃত' কাউন্সিলর সহ বহু তৃণমূল নেতা গ্রেফতার রাজ্য জুড়ে
বৃহস্পতিবারও উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে তোলাবাজি, কাটমানি, জমি দখল, শ্লীলতাহানি, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং ভোট-পরবর্তী হিংসা।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশের ধরপাকড় অব্যাহত। বৃহস্পতিবারও উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে তোলাবাজি, কাটমানি, জমি দখল, শ্লীলতাহানি, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং ভোট-পরবর্তী হিংসা।
এসআইআর চলাকালীন নিজে শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন ডানকুনির তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে। খসড়া তালিকায় তাঁকে মৃত বলে দেখানো হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই শ্মশানে গিয়েছিলেন। সেই সূর্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পুরনো একটি মারধরের মামলায়। সূর্য ডানকুনি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। একই মামলায় আরও তিন তৃণমূল নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২৮ মে ডানকুনির বাসিন্দা সৌমিক পাঁজাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে সূর্য দে ও তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে।
এদিকে বৃহস্পতিবার সল্টলেক সিটি সেন্টার এলাকা থেকে তোলাবাজির অভিযোগে দুই তৃণমূল কর্মী সৌমিক দাস ও বিজয় রাজবংশীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিধাননগর পুরনিগমের এক মেয়র পারিষদের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তোলা হত। আর সেই তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই তৃণমূল কর্মীরা। এর আগে বুধবার সল্টলেক থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সল্টলেকের বরো চেয়ারম্যান রঞ্জন পোদ্দার।
এদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল সরকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। জেলায় প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কমলের বিরুদ্ধে জমি বিক্রির জন্য তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এদিকে হিলি অঞ্চলের তৃণমূল নেতা কৌশিক মাহাতো এবং তাঁর দুই সহযোগী দিবাকর দাস এবং মাসদুর রহমানও গ্রেপ্তার হয়েছেন।
উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে আবাস যোজনার টাকায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে রুপোমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহারে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর উজ্জ্বল তর। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে তৃণমূল নেতা মহম্মদ জাহাঙ্গির এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদীপ কর এবং সবং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তরুণ মিশ্রকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় আরও একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। ক্যানিংয়ে বিজেপি কর্মীকে গুলি করার অভিযোগে তৃণমূল যুব সভাপতি অরিত্র বসুর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এছাড়া সন্দেশখালি, অশোকনগর, বনগাঁ ও হাবড়াতেও তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More