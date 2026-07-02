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    Jalpaiguri News: ধর্ষণের ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল! বিস্ফোরক অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা তৃণমূল নেতার ভাই

    Jalpaiguri News: সূত্রের খবর, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল অভিযুক্ত। অভিযোগ, তারপর ঘুরতে যাওয়ার নাম করে একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে মাদক দ্রব্য খাওয়ানো হয়। তারপরই তাঁকে নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই ধর্ষণ করা হয়।

    Published on: Jul 02, 2026 12:24 PM IST
    By Sahara Islam
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    Jalpaiguri News: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলার পর ঘুরতে যাওয়ার নাম করে রিসোর্টে নিয়ে গিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতার অভিযোগ, ধর্ষণের সময়ের মোবাইলে ভিডিও করে তা ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হয় এবং বারবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা হয়। প্রতিবাদ করলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সুবিচার চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা।

    বিস্ফোরক অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা তৃণমূল নেতার ভাই. (Representational image)
    বিস্ফোরক অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা তৃণমূল নেতার ভাই. (Representational image)

    সূত্রের খবর, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল অভিযুক্ত। অভিযোগ, তারপর ঘুরতে যাওয়ার নাম করে একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে মাদক দ্রব্য খাওয়ানো হয়। তারপরই তাঁকে নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই ধর্ষণ করা হয়। এখানেই শেষ নয়, সেই ভিডিও তুলে রেখে পরবর্তীতে তাঁকে লাগাতার ব্ল্যাকমেলও করা হয়। ওই ভিডিও দেখিয়েই পরবর্তীতেও একাধিকবার যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়। প্রতিবাদ করলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সমস্ত অভিযোগই উঠেছে জলপাইগুড়ি ক্রান্তি ব্লকের এক তৃণমূল নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। স্বভাবতই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর চলছে। দীর্ঘদিন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটানোর পর অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতা।

    প্রথমে ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানান তিনি। পরবর্তীতে পরে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের আইনজীবী রঞ্জিত বর্মনের সঙ্গে জলপাইগুড়ি এসপি অফিসে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তিরও দাবি তুলেছেন। যদিও বর্তমানে কোনও খোঁজ মিলছে না অভিযুক্ত যুবকের। নির্যাতিতার অভিযোগ, আগে প্রতিবাদ করলেই অভিযুক্ত তাঁকে বারবার মারধর করতেন। এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুনেরও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, থানায় অভিযোগ করতে গেলে থানার চত্বরেই গুলি করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন নির্যাতিতা।

    Home/Bengal/Jalpaiguri News: ধর্ষণের ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল! বিস্ফোরক অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা তৃণমূল নেতার ভাই
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