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TMC Leader's House Blast: তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, গুঁড়িয়ে গেল বাড়ির একাংশ, জখম ১

বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে এক জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে বিস্ফোরণে আরও কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

Published on: Sep 11, 2026, 14:13:04 IST
By Abhijit Chowdhury
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দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাড়ির একাংশ কার্যত গুঁড়িয়ে যায়। বালির কলমের একাধিক পিলার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। এমনকি বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরেও ছিটকে যায় ভাঙা জানলা ও দরজার অংশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। কীভাবে এত শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে।

বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে এক জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে বিস্ফোরণে আরও কেউ আহত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বাড়ির ভিতরে ঠিক কী ছিল? সেখানে কোনও বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নাকি অন্য কোনও কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেটিও এখনও নিশ্চিত নয়।

বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। বাড়ির ধ্বংসস্তূপ এবং আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্ফোরণের উৎস কী ছিল, বাড়িতে কোনও দাহ্য বা বিস্ফোরক পদার্থ রাখা হয়েছিল কি না, সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। বিশেষ করে বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি হওয়ায় বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

এখন তদন্তকারীদের নজর বিস্ফোরণের প্রকৃত উৎসের দিকে। ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের পরই বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই ঘটনায় আপাতত আতঙ্কের পাশাপাশি বাড়ছে রহস্যও।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/TMC Leader's House Blast: তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, গুঁড়িয়ে গেল বাড়ির একাংশ, জখম ১
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