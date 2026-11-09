TMC MLA Pareshram Das: অভিযোগ ধর্ষণের! ক্যানিং পশ্চিমের TMC MLA পরেশরাম দাস ধৃত বিমানবন্দর থেকে, যাচ্ছিলেন…
গ্রেফতার পরেশরাম দাস।
সন্ধ্যায় রাজ্যে চাঞ্চল্য ফেলে দেয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের গ্রেফতারির ঘটনা। জানা গিয়েছে, মমতাপন্থী তৃণমূলের এই বিধায়কের বিরুদ্ধে রয়েছে ধর্ষণের অভিযোগ। আর সেই অভিযোগেই দমদম বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। জানা গিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে মুম্বই যাচ্ছিলেন পরেশরাম দাস।
বিধায়ক পরেশরাম দাস পালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠলেও, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর বিধায়ক জানান, তাঁকে কোন অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তিনিই জানেনই না! পরেশরাম দাস, বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছেন, একথা শুনেই বারুইপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) তাঁর পিছু নেয়। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় বলে জানা যায়। এরপরই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। জানা যাচ্ছে, ওই ধর্ষণের মামলায় বেশ কিছুদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন। শেষদিকে সিআইডি-র তলবে সেভাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না বিধায়ক। মিডিয়া রিপোর্টে উঠে এসেছে, তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, সম্ভবত জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতেই তিনি মুম্বই পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। উল্লেখ্য,পরেশরাম দাস একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যে নানান রকমের রাজনৈতিক পালাবদলের মাঝেও বরাবর তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই ছিলেন, বলে খবর। জানা যাচ্ছে, সিআইডি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু’বার তলব করেছিল। তবে তাতে সাড়া দেননি তিনি।
এর আগে, পরেশরাম দাসের ক্যানিংয়ের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৪ তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করলেও অধরাই ছিলেন পরেশরাম দাস। তাঁর খোঁজ করছিলেন তদন্তকারীরা। এরপরই এল তাঁর গ্রেফতারির খবর।পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মঙ্গলবার পরেশরাম দাসকে আদালতে পেশ করা হবে বলে। ক্যানিং থানায় দায়ের হওয়া ৫৬১/২০২৬ নম্বর মামলায় অভিযুক্ত ওই বিধায়ক। গত ৫ সেপ্টেম্বর মামলাটি দায়ের হয়েছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৩২৩, ৪২০, ১২০বি এবং ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু হয় তাঁর বিরুদ্ধে।
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More