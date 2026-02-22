Edit Profile
    Saokat Molla Attacked: তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ির ওপর বোমা ছোড়ার অভিযোগ, তদন্তের দাবি নওশাদের

    Published on: Feb 22, 2026 11:03 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ ভাঙড়ে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির আইএসএফের দিকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার কাছেই ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়কের গাড়িতে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এদিকে এই বোমাবাজির সঙ্গে যোগ থাকার কথা অস্বীকার করেছে আইএসএফ। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

    শওকত মোল্লার গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ

    রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যায় ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার গাজিপুরে একটি দেওয়াল লিখন নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। আইএসএফের অভিযোগ, তাদের দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হয়। তা নিয়ে তৃণমূল এবং আইএসএফের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে আইএসএফ ও তৃণমূলের বেশ কয়েকজন জখম হন। তৃণমূল নেতা খাইরুলের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই একটি মিটিং শেষ করে সেই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। সেই সময় থানায় গিয়ে খাইরুলের ওপর হামলার অভিযোগ জানান তিনি। অভিযোগ, সেখান থেকে ফেরার সময় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, এক রাউন্ড গুলিও চালানো হয়েছিল সেই সময় এবং তাঁর কনভয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়।

    এই ঘটনা নিয়ে শওকত মোল্লা বলেন, 'এটা আইএসএফ আশ্রিত সমাজ বিরোধীদের কাজ। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির মদতেই হামলা চালানো হয়। আমাদের খাইরুলকে (স্থানীয় তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলাম) খুন করার পরিকল্পনা করে ও যখন মিটিং করছিল, তারপর লাইট অফ করে দিয়ে ওর উপর হামলা করা হয়। এবং এই ঘটনায় আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করি। আর সেই অভিযোগ দায়ের করে ফেরার সময় আমার সঙ্গে অনেক গাড়ি ছিল। আর সেই গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলে বোমা মারা হয়।' এর জবাবে নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'যিনি বলছেন তিনিই আক্রমণ করছেন। এলাকাকে বিষিয়ে তোলা, উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

