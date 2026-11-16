TMC Rift Update: সাসপেন্ড ঋতব্রত শিবিরের এক্স অ্যাকাউন্ট! কালীঘাটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে বন্ধ করানোর অভিযোগ
ঋতব্রত শিবিরের দাবি, কালীঘাটের তৃণমূলের তরফে এক্স কর্তৃপক্ষের কাছে লাগাতার রিপোর্ট করার ফলেই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। তাঁর বক্তব্য, দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি।
তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত এবার পৌঁছে গেল সমাজমাধ্যমে। সাসপেন্ড হয়ে গেল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের (ডিটিএমসি) এক্স হ্যান্ডল। সোমবার সকাল থেকেই ওই অ্যাকাউন্ট আর দেখা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট হ্যান্ডলে ঢুকলে ভেসে উঠছে ‘অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডেড’ বার্তা। কেন এই পদক্ষেপ, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি এক্স কর্তৃপক্ষ। তবে এই ঘটনার পিছনে কালীঘাটের তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ ঋতব্রত শিবিরের। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল।
ঋতব্রত শিবিরের দাবি, কালীঘাটের তৃণমূলের তরফে এক্স কর্তৃপক্ষের কাছে লাগাতার রিপোর্ট করার ফলেই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। তাঁর বক্তব্য, দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত ভাবে রিপোর্ট করে তাঁদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করানো হয়েছে। তবে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নথি দিয়ে এক্স কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হবে। দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে বলেই আশা ঋতব্রত শিবিরের।
অন্যদিকে, অভিযোগ উড়িয়ে পালটা আক্রমণ শানিয়েছে কালীঘাটের তৃণমূল। মমতাপন্থী বিধায়ক আলিফা আহমেদের দাবি, ঋতব্রতরা বিজেপি পরিচালিত সরকারের বি-টিম। তাঁদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করানোর জন্য রিপোর্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তাঁর বক্তব্য, সমাজমাধ্যমে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে মমতাপন্থী তৃণমূলকেই। কালীঘাট শিবিরের দাবি, তারাই প্রকৃত বিরোধী শক্তি। ফলে অ্যাকাউন্ট সাসপেনশন ঘিরে দুই পক্ষের রাজনৈতিক সংঘাত আরও একবার প্রকাশ্যে এল।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়েছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্য একটি গোষ্ঠী নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল বলে দাবি করছে। দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ, নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ এখন নির্বাচন কমিশনের বিচারাধীন।
গত সেপ্টেম্বরে এই বিবাদে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। আপাতত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ব্যবহারের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। দুই গোষ্ঠীকে আলাদা নাম ও প্রতীক দেওয়া হয়। মমতা শিবিরের নাম হয় ‘মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’। তাদের প্রতীক ফুটবল খেলোয়াড়। অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী পায় ‘গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম। তাদের প্রতীক খাম।
এই বিবাদের মীমাংসার জন্য দুই পক্ষকেই নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও সদস্যসমর্থনের প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি ঋতব্রত শিবির নির্বাচন কমিশনের কাছে বিপুল পরিমাণ নথি জমা দিয়েছে। রবিবার দিল্লিতে কমিশনের দফতরে দুই ট্রাক নথি জমা দেয় মমতা শিবিরও। দলের সাংসদ ও বিধায়কদের হলফনামা-সহ বিভিন্ন নথি জমা দিয়ে নিজেদের দাবির পক্ষে সওয়াল করেছে তারা।
এই পরিস্থিতিতে সোমবার ঋতব্রত শিবিরের এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার ঘটনা নতুন মাত্রা যোগ করল তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। একদিকে নির্বাচন কমিশনে দলের নাম ও প্রতীকের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই, অন্যদিকে সমাজমাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ। আপাতত এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের সংঘাত যে আরও তীব্র হল, তা স্পষ্ট।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More