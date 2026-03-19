    TMC Worker Murder: নির্বাচনের আবহে নৃশংসভাবে খুন তৃণমূল কর্মী, মিলল অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ

    মৃত মশিউর হাড়োয়ার গাংনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। রিপোর্ট অনুযায়ী, মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঝুরগাছা গ্রাম রাস্তার পাশে পাওয়া যায় মশিউরের মৃতদেহ। তাঁর দেহের একাধিক জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে দাবি করেছে, খুন করা হয়েছে মশিউরকে।

    Published on: Mar 19, 2026 1:02 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    উত্তর ২৪ পরগনায় মিনাখাঁয় খুন হলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর মৃতদেহ। মৃত তৃণূমূল কর্মীর নাম মশিউর কাজি, তাঁর বয়স ৩৮ বছর। মৃত মশিউর হাড়োয়ার গাংনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। রিপোর্ট অনুযায়ী, মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঝুরগাছা গ্রাম রাস্তার পাশে পাওয়া যায় মশিউরের মৃতদেহ। তাঁর দেহের একাধিক জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে দাবি করেছে, খুন করা হয়েছে মশিউরকে।

    মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঝুরগাছা গ্রাম রাস্তার পাশে পাওয়া যায় মশিউরের মৃতদেহ।
    মিনাখাঁ বিধানসভার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝুঝুরগাছা গ্রাম রাস্তার পাশে পাওয়া যায় মশিউরের মৃতদেহ।

    পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা থামাতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। এই আবহে রাজ্য জুড়ে পুলিশ আধিকারিকদের সরানো হয়েছে। তবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে না হতেই রক্ত ঝরতে শুরু করল বঙ্গে। হাড়োয়া থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে হাড়োয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়। এদিকে নিহতের পরিচয় জানার জন্য খোঁজ শুরু করে পুলিশ। পরে জানা যায়, মৃতের নাম মশিউর।

    রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, মশিউরের মুখের এত বাজে অবস্থা করে দেওয়া হয়েছে যে প্রাথমিক ভাবে নিহতকে চিনতে পারা যায়নি। জানা গিয়েছে, গতকাল বাড়িতে 'কাজে যাচ্ছি' বলে বের হয়েছিলেন মশিউর। তবে রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খুন প্রসঙ্গে মৃত মশিউরের দাদা মোতালেব গাজি জানান, তাঁকে নাকি নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক শত্রুতার জেরেই এই খুন হয়েছে বলে দাবি করেন মোতালেব গাজি।

    নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবার সূত্রে দাবি, গতকাল রাত ৯টার পর থেকেই মশিউরকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কাপড়ের দোকান রয়েছে তৃণমূল কর্মী মশিউর কাজির। দোকান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। রিপোর্ট অনুযায়ী, মিনাখাঁর অন্তর্গত ঝুঝুরগাছা এলাকায় মশিউরের অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এর আগেও নাকি মশিউরকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কয়েকমাস আগেই দেগঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের নতুন পঞ্চায়েত সভাপতি হয়েছিলেন সুব্রত বসু। এরপর থেকেই নাকি দলীয় কোন্দল শুরু হয়েছিল। এর দেরেই মশিউর খুন হলেন কি না, তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

    News/Bengal/TMC Worker Murder: নির্বাচনের আবহে নৃশংসভাবে খুন তৃণমূল কর্মী, মিলল অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ
