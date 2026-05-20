Vande Mataram in WB Madrasa: মাদ্রাসায় ‘বন্দে মাতরম’ গাইতেই হবে! নির্দেশিকা জারি শুভেন্দু সরকারের

Vande Mataram in WB Madrasa: মাদ্রাসায় ‘বন্দে মাতরম’ গাইতেই হবে! নির্দেশিকা জারি শুভেন্দু সরকারের
Vande Mataram in WB Madrasa: রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলকভাবে গাইতে হবে ‘বন্দে মাতরম’। বিকাশ ভবনের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ সমস্ত মাদ্রাসা, এসএসকে এবং এমএসকেতে প্রার্থনার সময় ‘বন্দে মাতরম’ গাইতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকার-পোষিত স্কুলে ক্লাস শুরুর আগে বাধ্যতামূলক ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। সেইমতো বিভিন্ন স্কুলে প্রার্থনার সময় ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হচ্ছে। এবার মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম জারি করা হল।
স্কুল শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়, প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনা সভায় প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’-র পাশাপাশি এই জাতীয় স্তোত্র বা জাতীয় গান গাইতে হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এই নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নবান্নে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
এই বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আগামী সোমবার থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রার্থনাসঙ্গীত হিসেবে বন্দে মাতরম চালু করা হবে। আমি আজই নবান্নে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাব এবং প্রক্রিয়াটি তদারকি করব।’
গত ১৩ মে স্কুল শিক্ষা দফতরের ডিরেক্টর অফ এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্কুলপ্রধানদের পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সকালের প্রার্থনাসভায় ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলের সমস্ত শিক্ষার্থী অবিলম্বে এই গানটি গাইতে পারে।
কড়া নজরদারি: করতে হবে ভিডিয়ো রেকর্ডিং
শিক্ষা দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক বৃহস্পতিবার জানান, স্কুল শুরুর ঠিক আগেই এই গানটি গাইতে হবে। শুধু নির্দেশ জারি করাই নয়, নিয়মটি ঠিকঠাক পালন করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে পুরো প্রার্থনাসভার ভিডিয়ো রেকর্ডিং বা তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রমাণ হিসেবে রাখতে বলা হয়েছে।
এতদিন রাজ্যের স্কুলগুলিতে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জনগণমন’ গাওয়া হত। পরবর্তীতে বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটিকে রাজ্যের রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।