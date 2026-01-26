WB 6th Pay Commission DA: DA-র ঘোষণা ৬ দিন পরেই? রাজ্য সরকারি কর্মীরা বড় সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার কী হবে?
ছয়দিন পরেই মহার্ঘ ভাতার (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) ঘোষণা করা হবে? তারইমধ্যে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। যাঁরা আপাতত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় ১৮ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন।
ছয়দিন পরেই মহার্ঘ ভাতার (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার? তেমনই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সেই সম্ভাবনাই প্রবল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। আসলে ছ'দিন পরে (আগামী ২ ফেব্রুয়ারি) শেষ বাজেট পেশ করবে তৃতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট না হলেও নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ লাগাতে মমতারা ডিএ বৃদ্ধির পথে হাঁটতে পারেন। ২০২৪ সালের রাজ্য বাজেটে চার শতাংশ এবং ২০২৫ সালের বাজেটে চার শতাংশ ডিএ বাড়ানো হয়েছিল। আবার ২০২৩ সালের বাজেটে তিন শতাংশ ডিএ বাড়িয়েছিল রাজ্য সরকার। ফলে এবারও ব্যতিক্রম হবে না বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
পরপর ৩ বার বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা
আর পরপর রাজ্য বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির ফলে আপাতত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় ১৮ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন। যদিও তাঁদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। তাঁরা সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় ৫৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। শীঘ্রই অষ্টম বেতন কমিশনের আওতায় চলে আসতে পারেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।
কী কী দাবি তুলেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা?
সেই পরিস্থিতিতে আগামিকাল শহিদ মিনারে সমাবেশের ডাক দিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ওই সংগঠনের তরফে দাবি তোলা হয়েছে যে সর্বভারতীয় মূল্যসূচক (এআইসিপিআই) অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। যা যা বকেয়া আছে, সেটা মিটিয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান করতে হবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। সেই সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশনামা জারি করারও দাবি তোলা হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে।
