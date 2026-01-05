WB 7th Pay Commission: ‘ক্যাবিনেট বৈঠকে সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করা হবে’, কবে? সামনে এল বড় মন্তব্য
বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ঘোষণা করে দেওয়া হল।
বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করা হবে। দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বারাসতে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' যাত্রার পরে শুভেন্দু দাবি করেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করে দেওয়া হবে। আপাতত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় আছেন। আর তাঁরা ১৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) পাচ্ছেন। শুভেন্দুর কথায়, ‘বিজেপিকে আনলে সপ্তম বেতন কমিশন দেব। অসমে বিজেপি সরকার অষ্টম বেতন কমিশন করে দিয়েছে।’
সিপিএম ভোট-কাটুয়া পার্টি, কটাক্ষ শুভেন্দুর
আর কীভাবে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আনতে হবে, সেই ফর্মুলাও বাতলে দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেছেন, ‘আপনারা সিপিএমকে ভোট দিয়ে ভোট ভাগ করবেন না। একসঙ্গে ভোট দিন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিন। আমাদের অপারেশন সিঁদুরের সময় বামেরা মিছিল করেছিল, পাকিস্তানে বোমা পড়ল কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। কিন্তু পহেলগাঁওয়ের ঘটনা নিয়ে কিছু করেনি। দীপুচন্দ্র দাসকে নিয়ে কিছু হয় না। কিন্তু ভেনেজুয়েলা নিয়ে মিছিল করেছে। এদের কাজ হচ্ছে ভোট কাটা।’
সিপিএমের কারণে একাধিক আসনে হার বিজেপির, দাবি শুভেন্দুর
সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ভোট না কাটলে স্বপন মজুমদার এখানকার সাংসদ হতেন। ব্যারাকপুরে দেবদূত ঘোষ ভোট না কাটলে অর্জুন সিং (সাংসদ হতেন)। অর্জুন সিং সামান্য ভোটে হেরেছিলেন। শীলভদ্র দত্ত সামান্য ভোটে হেরেছিলেন। সুজন চক্রবর্তী ভোট না কাটলে (শীলভদ্র জিততেন)। সব হিন্দু ভোট ভাগ হচ্ছে। আপনারা বিভক্ত হচ্ছে। আর পিছনের দরজা দিয়ে ওরা (তৃণমূল কংগ্রেস) আসছে (ক্ষমতায়)।
প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা, দাবি শুভেন্দুর
সেই রেশ ধরে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘কথা দিয়ে গেলাম। প্রথম ক্যাবিনেটে (মন্ত্রিসভার বৈঠক) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা এবং সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।’
