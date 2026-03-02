WB 7th Pay Commission: '১.৫ মাসের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় টাকা পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা'

WB 7th Pay Commission: '১.৫ মাসের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় টাকা পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা'
'৪৫ দিনের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা', দেওয়া হল বড়সড় প্রতিশ্রুতি। আর সেই প্রতিশ্রুতি এমন একটা সময় দেওয়া হল, যখন সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।
বিজেপি ক্ষমতায় আসলে দেড় মাসের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় 'পরিবর্তন যাত্রা'-র সূচনার মধ্যেই শাহ বলেছেন, ‘মমতা দিদির (শাসনের) ১৫ বছরে অনেক সহায়তা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সব কর্মচারী। কিন্তু যাঁরা ১৫ বছর পর্যন্ত সাহায্য করেছেন, সেই (রাজ্য) সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে মমতাদিদি কী করেছেন? দেশজুড়ে (বিভিন্ন রাজ্যের) সরকারের সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশন পেয়ে গিয়েছেন। স্রেফ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাচ্ছেন। এখন তো অষ্টম বেতন কমিশন গঠন হতে চলেছে। মমতা দিদি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন দেননি। আমি আজ বলে যাচ্ছি যে সবাই মিলে বিজেপি সরকার গঠন করে দিন। ৪৫ দিনের মধ্যেই আমরা সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় বেতন দেওয়ার কাজ করব।’
সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের সুপারিশ রাজ্যের
এমনিতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এবারের বাজেটে (বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট তথা ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট) সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যদি কতদিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ প্রদান করবে, কবে থেকে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।
এপ্রিল থেকে ২২ শতাংশ হারে DA পাবেন
আপাতত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাচ্ছেন। যা ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। এখন তাঁরা মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) পাচ্ছেন ১৮ শতাংশ হারে। গত মাসে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে আরও চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। সেইমতো আগামী ১ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ২২ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন।
কেন্দ্রের অষ্টম বেতন কমিশন, অসমের অষ্টম বেতন কমিশন - বাংলা পিছিয়ে
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ইতিমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন শেষ হয়ে অষ্টম বেতন কমিশনের যুগে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা আছে। আর এখন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাও পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক বেশি হারে ডিএ পাচ্ছেন। সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আপাতত তাঁদের প্রাপ্ত ডিএয়ের পরিমাণ হল ৫৮ শতাংশ।
সেই বৈষম্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। আর সেই ক্ষোভের মধ্যেই হতাশা বাড়িয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণায়। পড়শি রাজ্য অসম তো একধাপ এগিয়ে অষ্টম বেতন কমিশনেরও ঘোষণা করে দিয়েছে। যে রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে কয়েক সপ্তাহ পরেই।