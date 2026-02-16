Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Election 2026 Result Prediction: তৃণমূলের আসন বাড়বে, বিজেপি ৩০-ও পেরোবে না, বড় পূর্বাভাস বিধানসভা ভোটের আগেই!

    আগামী মার্চে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। আপাতত যা ইঙ্গিত মিলেছে, তাতে চার দফায় বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। যদিও সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি নির্বাচন কমিশনের তরফে। তারইমধ্যে ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে।

    Published on: Feb 16, 2026 11:57 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এবার বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যম এবিপি আনন্দের সাক্ষাৎকারে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, ‘মানুষের উপরে বিশ্বাস, ভরসা, আস্থা সবটাই আছে। মা-মাটি-মানুষই তৃণমূল কংগ্রেসের ভরসা। আর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা - তৃণমূল কংগ্রেসই মানুষের ভরসা। (আসন সংখ্যা) বাড়বে। ওরা এসআইআরের নামে মানুষের উপরে যে অত্যাচার করেছে, ধর্মে-ধর্মে আগুন লাগিয়েছে, হিংসা লাগিয়েছে, আজ আদিবাসী ছেলেমেয়েদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, (সেটা মানুষ ভুলে যাননি)।’ সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপরে যেভাবে অত্যাচার চলছে, তার জবাব ইভিএমে পাবে পদ্মশিবির।

    আগামী মার্চে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রাজু শিন্ডে/হিন্দুস্তান টাইমস)
    আগামী মার্চে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রাজু শিন্ডে/হিন্দুস্তান টাইমস)

    ২৫০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক

    তবে তৃণমূলের আসন কত বাড়বে, তা খোলসা করেননি তৃণমূল সুপ্রিমো। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল ২১৩টি আসন। আর বিজেপির ঝুলিতে ৭৭টি আসন গিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে উপ-নির্বাচন, পদ্মশিবিরের বিধায়কদের ভাঙনের মতো কারণে তৃণমূলের আসন সংখ্যা খাতায়কলমে আরও বেশি রয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো ২৫০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন। অর্থাৎ বিজেপির আসন সংখ্যা গতবারেরও অর্ধেক হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন অভিষেক।

    বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০-র নীচে নেমে যাবে, দাবি কুণালের

    যে সুরটা শোনা গিয়েছে কুণাল ঘোষের গলাতেও। সোমবার তৃণমূল নেতা দাবি করেছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০ পেরোবে না। পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সব বুথে লোকই বসাতে পারবে না। এমনই অবস্থা হবে যে নয়া বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদও পাবে না বিজেপি। বরং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। আবারও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে দাবি করেছেন কুণাল।

    পশ্চিমবঙ্গে ভোটের তোড়জোড়

    তবে যে নির্বাচনকে ঘিরে এত আলোচনা, তার ঘোষণা হতে পারে মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ। সূত্রের খবর, আগামী ১ মার্চ এবং ২ মার্চ রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। যদি ঐক্যমত তৈরি হয়, তাহলে সেই সফরের পরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া হবে। বাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের (সিইও) এক অফিসার জানিয়েছেন যে কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যায়, তার উপরে নির্ভর করছে যে কত দফায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট হবে। কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাবে, তা আপাতত খতিয়ে দেখছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

    News/Bengal/WB Election 2026 Result Prediction: তৃণমূলের আসন বাড়বে, বিজেপি ৩০-ও পেরোবে না, বড় পূর্বাভাস বিধানসভা ভোটের আগেই!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes