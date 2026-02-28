Edit Profile
    WB Assembly Election 2026 Voting Phase: '৩ দফার বেশিতে ভোট নয়', বাংলায় শেষ কবে এত কম দফায় নির্বাচন হয়েছিল? নির্ঘণ্ট কখন?

    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করা হবে? প্রথা অনুযায়ী, যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়, সেখানে আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চ যায়। তারপর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে অসম ও তামিলনাড়ুতে ঘুরে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমাররা।

    Published on: Feb 28, 2026 6:10 PM IST
    By Ayan Das
    সর্বোচ্চ তিন দফায় পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে। অর্থাৎ তিন দফার বেশিতে বিধানসভা নির্বাচন হবে না পশ্চিমবঙ্গে। এমনই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের এক আধিকারিক। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই আধিকারিক বলেছেন যে 'তিন দফার বেশিতে ভোট হবে না।' আর সেটাই যদি হয়, তাহলে ২০০১ সালের পরে প্রথমবার এত কম দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে পশ্চিমবঙ্গে। ২০০৬ সালে পাঁচ দফায়, ২০১১ সালে ছয় দফায়, ২০১৬ সালে সাত দফায় এবং ২০২১ সালে আট দফায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল।তার আগে ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল এক দফায়। এবার সেটা সর্বোচ্চ তিন দফায় হতে পারে।

    সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)
    কবে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে?

    সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা দেওয়া হবে।ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, আধিকারিক বলেছেন যে ‘মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে।’ সেই রেশ ধরে তিনি জানিয়েছেন, আগে যেমন ঠিক ছিল, সেটা হচ্ছে না। আগামিকাল বাংলায় আসছে না নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দোলযাত্রা ও হোলি মিটে গেলে পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

    বিধানসভা নির্বাচনের প্রথা

    এমনিতে প্রথা অনুযায়ী, যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়, সেখানে আগে কমিশনের ফুল বেঞ্চ যায়। তারপর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়। ইতিমধ্যে অসম ও তামিলনাড়ুতে ঘুরে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমাররা। যে দুটি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা আছে। কিন্তু বাংলায় এখনও আসেনি কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তবে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনরা।

    আর সেই তথ্য এমন একটা দিনে সামনে এসেছে, যেদিন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত হওয়া খসড়া ভোটার তালিকায় ৭ কোটি ৮ লাখ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের নাম ছিল। ৫৮ লাখ ২০ হাজার ৮৯৯ জনের নাম বাদ পড়েছিল।

