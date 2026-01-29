WB 7th Pay Commission: DA ঘোষণা থেকে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতেই হবে- বাজেটের আগে কড়া চিঠি পেল রাজ্য
ডিএ (মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স) ঘোষণা করতেই হবে, সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতেই হবে- বাজেটের আগে কড়া চিঠি পেল রাজ্য সরকার। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। তা নিয়ে কড়া চিঠি দেওয়া হল রাজ্য সরকারকে।
বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) প্রদান থেকে সপ্তম বেতন কমিশন- অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের আগে একগুচ্ছ দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হল শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের তরফে। আপাতত যা ঠিক আছে, তাতে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে। এবার অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পেশ করা হবে। আর সেই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মন জয়ের জন্য সরকার একগুচ্ছ ঘোষণা করতে পারে বলে আশায় আছে সংশ্লিষ্ট মহল।
চিঠি নিয়ে কী বললেন রাজ্য সরকারি কর্মী সংগঠনের নেতা?
সেই আবহে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীদের চিঠি পাঠিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, ‘রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনপরিসেবা সচল রাখতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আর্থিক বঞ্চনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও সামাজিক সুরক্ষার অভাবে ভুগছেন। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন রাজ্য বাজেটে কয়েকটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানানো হচ্ছে।’
রাজ্য সরকারের কাছে কোন কোন দাবি জানানো হয়েছে?
১) শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের তরফে দাবি করা হয়েছে যে অবিলম্বে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে।
২) বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করতে হবে, দাবি তোলা হয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের তরফে।
৩) প্যারা টিচার-সহ রাজ্যের সমস্ত দফতর কর্মরত চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী কর্মীদের জন্য সম্মানজনক ও ন্যায্য বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। সেইসঙ্গে তাঁদের নিয়মিতকরণ এবং সময়মতো বেতন প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদানের দাবি তোলা হয়েছে।
৪) বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা স্তরে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম (WBHS) চালু করার ঘোষণা করতে হবে রাজ্য সরকারকে, যাতে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত হয়।
৫) শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের তরফে দাবি তোলা হয়েছে যে সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতি মুক্ত নিয়োগ করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণেরও দাবি তোলা হয়েছে।
News/Bengal/WB 7th Pay Commission: DA ঘোষণা থেকে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতেই হবে- বাজেটের আগে কড়া চিঠি পেল রাজ্য