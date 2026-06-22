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    WB Budget Jute File: পাট ও মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব ফাইলে বাজেট, নজর কাড়লেন স্বপন দাশগুপ্ত

    ফাইলটির উপরের ডানদিকে ছিল ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ। তার ঠিক নিচে লেখা ছিল ‘সত্যমেব জয়তে’। তবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফাইল তৈরির উপাদান। চামড়া, প্লাস্টিক বা প্রচলিত কাগজের ফোল্ডারের বদলে মাদুরকাঠি ও পাটের মতো পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

    Published on: Jun 22, 2026 11:38 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    নতুন সরকারের প্রথম বাজেট পেশের দিন শুধু আর্থিক ঘোষণা বা করনীতিই নয়, নজর কাড়ল অর্থমন্ত্রীর হাতে থাকা একটি বিশেষ ফাইলও। বাজেট নথি বহনের জন্য ব্যবহৃত ওই ফাইলটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। মাদুরকাঠি ও জুট বা পাট দিয়ে তৈরি এই ফাইল ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা।

    নতুন সরকারের প্রথম বাজেট পেশের দিন শুধু আর্থিক ঘোষণা বা করনীতিই নয়, নজর কাড়ল অর্থমন্ত্রীর হাতে থাকা একটি বিশেষ ফাইল।
    নতুন সরকারের প্রথম বাজেট পেশের দিন শুধু আর্থিক ঘোষণা বা করনীতিই নয়, নজর কাড়ল অর্থমন্ত্রীর হাতে থাকা একটি বিশেষ ফাইল।

    ফাইলটির উপরের ডানদিকে ছিল ভারতের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ। তার ঠিক নিচে লেখা ছিল ‘সত্যমেব জয়তে’। তবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফাইল তৈরির উপাদান। চামড়া, প্লাস্টিক বা প্রচলিত কাগজের ফোল্ডারের বদলে মাদুরকাঠি ও পাটের মতো পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে অনেকেই মনে করছেন, এর মাধ্যমে একটি বিশেষ বার্তা দিতে চেয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রী।

    রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই ফাইল কেবল বাজেটের নথি বহনের মাধ্যম নয়, বরং সরকারের অগ্রাধিকারের প্রতীক। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। বিশ্বজুড়ে যখন প্লাস্টিক বর্জন ও পরিবেশ রক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ফাইল ব্যবহার সেই ভাবনারই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

    অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, জুট ও মাদুরশিল্পের সঙ্গে বাংলার দীর্ঘ ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় কারিগরদের প্রতি সমর্থনের বার্তাও এই ফাইলের মাধ্যমে তুলে ধরা হতে পারে। বিশেষ করে পাটশিল্প দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার মুখোমুখি। সেই প্রেক্ষাপটে দেশীয় ও পরিবেশবান্ধব শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত হিসেবেও এই পদক্ষেপকে দেখা হচ্ছে।

    সরকারিভাবে অবশ্য এই ফাইল নিয়ে এখনও কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবুও বাজেটের বহু ঘোষণার পাশাপাশি এই অনন্য ফাইলই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সামাজিক মাধ্যমেও ফাইলটির ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই এর নকশা ও উপাদানের প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ও ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর প্রতীক বলেও উল্লেখ করেছেন।

    সব মিলিয়ে, বাজেটের সংখ্যার অঙ্ক ছাড়াও মাদুরকাঠি ও জুটের তৈরি এই বিশেষ ফাইল নতুন সরকারের ভাবনা ও অগ্রাধিকারের এক প্রতীকী বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এর নেপথ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, বাজেটের দিনে এই ফাইল যে আলাদা করে সবার নজর কেড়েছে, তা বলাই যায়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Budget Jute File: পাট ও মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব ফাইলে বাজেট, নজর কাড়লেন স্বপন দাশগুপ্ত
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