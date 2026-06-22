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    WB Budget Salary Hike: সিভিক থেকে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা বাজেটে

    সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্রদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর।

    Published on: Jun 22, 2026 12:42 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মী ও সমাজের বিশেষ অংশের জন্য একাধিক আর্থিক সুবিধার ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্রদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর। স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক কন্ডাক্টরদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করে মাসে ১৬ হাজার টাকা করা হবে। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য মাসিক পেনশন এবং মিথ্যা মামলায় কারাবাস করা ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করা হয়েছে।

    সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্রদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
    সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, এনভিএফ কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্রদের মাসিক পারিশ্রমিক ২ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

    অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশ কর্মীরা আগামী আগস্ট মাস থেকে অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা করে মাসিক পারিশ্রমিক পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে এই কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি উঠছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাঁদের পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে কম বলে অভিযোগ ছিল। নতুন ঘোষণার ফলে কয়েক লক্ষ কর্মী সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মনে করছে প্রশাসন।

    একইসঙ্গে এনভিএফ (ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স) কর্মী, প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্রদের ক্ষেত্রেও ২ হাজার টাকা মাসিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় পশুসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, টিকাকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে যুক্ত এই কর্মীদের জন্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

    বাজেটে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকার পেনশন চালু করা হবে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে অবসর নেওয়া সাংবাদিকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে সরকারের দাবি। সাংবাদিক মহলের একাংশ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে।

    এছাড়াও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি জানান, যাঁরা মিথ্যা মামলায় ফেঁসে কারাবাস করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সরকারের মতে, অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

    সব মিলিয়ে, বাজেটে শুধু অবকাঠামো বা কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া হয়নি, বরং বিভিন্ন স্তরের কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবী এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্যও একাধিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে সরকার। রাজনৈতিক মহলের মতে, সামাজিক সুরক্ষা ও জনমুখী বার্তা দিতেই এই ঘোষণাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Budget Salary Hike: সিভিক থেকে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা বাজেটে
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