WB Budget Update: স্বাস্থ্য খাতে বড় বাজেট ঘোষণা, উত্তরবঙ্গে IIT-AIIMS, নতুন মেডিক্যাল কলেজ, আয়ুষ্মান ভারতে ৭ কোটি মানুষ

WB Budget Update: স্বাস্থ্য খাতে বড় বাজেট ঘোষণা, উত্তরবঙ্গে IIT-AIIMS, নতুন মেডিক্যাল কলেজ, আয়ুষ্মান ভারতে ৭ কোটি মানুষ
কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে হাসপাতালের আধুনিকীকরণ এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণাও করা হয়েছে।
রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে একটি আইআইটি এবং একটি এইমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে হাসপাতালের আধুনিকীকরণ এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণাও করা হয়েছে।
অর্থমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে জাতীয় মানে উন্নীত করার লক্ষ্যেই আইআইটি ও এইমস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের মানুষের দাবি ছিল, উচ্চশিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এই ধরনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক। নতুন ঘোষণাকে সেই দাবির বাস্তবায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
বাজেটে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, কালিম্পং এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে দুটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনার নতুন সুযোগ পাবেন।
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে হুগলির হরিপাল, মালদহের বামনগোলা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘার হাসপাতালগুলির আধুনিকীকরণের কথাও ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, উন্নত পরিকাঠামো এবং রোগী পরিষেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
বাজেটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হল, যাঁরা চিকিৎসার জন্য মুম্বই বা ভেলোরের মতো দূরবর্তী শহরে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের জন্য পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর পরিবারের থাকার সমস্যা কমাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের দাবি।
সবচেয়ে বড় ঘোষণা এসেছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে। অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। এর জন্য ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আশাকর্মী এবং ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত প্রবীণ নাগরিককেও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।সব মিলিয়ে, নতুন মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতালের আধুনিকীকরণ, উন্নত চিকিৎসার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার রূপরেখা তুলে ধরেছে নতুন সরকারের প্রথম বাজেট।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More