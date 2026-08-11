WB Heavy Rain Forecast: বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত আরও শক্তিশালী, তৈরি হবে নিম্নচাপ! জারি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনভর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে সাগরের ঘূর্ণাবর্তটি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আরও শক্তিশালী হলে বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এবং তীব্রতা বাড়তে পারে।
WB Heavy Rain Forecast: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল, অর্থাৎ ১২ অগস্টের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত পূর্ণাঙ্গ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর সরাসরি প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ—একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় দমকা হাওয়াও বইতে পারে।
মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনভর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তটি নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আরও শক্তিশালী হলে বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এবং তীব্রতা বাড়তে পারে।
নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। সোমবার রাত থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলার আকাশ ছিল মেঘলা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এ দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, হাওড়া এবং হুগলি জেলাতেও ভালো পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে কয়েকটি এলাকায় ঘণ্টায় ঝোড়ো বা দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে নিম্নচাপের প্রভাব তুলনামূলক বেশি পড়তে পারে। ফলে সমুদ্রের পরিস্থিতিও নজরে রাখা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতাও জারি করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই উপকূলবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বর্ষার দাপট অব্যাহত থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচটি পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলা-সহ অন্যান্য জেলাতেও মঙ্গলবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির পাশাপাশি কয়েকটি জায়গায় দমকা হাওয়া বইতে পারে। ফলে পাহাড় ও সমতল- দুই জায়গাতেই সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আবহাওয়া দফতরের নজর এখন মূলত বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্তটির গতিবিধির দিকে। এটি কত দ্রুত নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে এবং পরবর্তী সময়ে তার অবস্থান ও শক্তি কী হয়, তার উপরই আগামী কয়েক দিনের বৃষ্টির মাত্রা অনেকটাই নির্ভর করবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নচাপটি শক্তিশালী হলে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি কলকাতা এবং উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়তে পারে। জলমগ্নতার আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে নিচু এলাকাগুলিতে।
সব মিলিয়ে, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত এখন নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্যে। ১২ অগস্টের মধ্যে সেটি নিম্নচাপে পরিণত হলে আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়ে বর্ষার দাপট আরও বাড়তে পারে। কলকাতা থেকে উপকূল, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ - সব জায়গাতেই এখন নজর আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির দিকে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More