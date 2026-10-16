WB Durga Puja Rain Forecast: পুজোয় বৃষ্টির ভ্রুকুটি! ষষ্ঠী-সপ্তমীতে ছাতা নিয়ে বেরোন, অষ্টমী থেকে দশমী মিলবে স্বস্তি?

WB Durga Puja Rain Forecast: পুজোয় বৃষ্টির ভ্রুকুটি! ষষ্ঠী-সপ্তমীতে ছাতা নিয়ে বেরোন, অষ্টমী থেকে দশমী মিলবে স্বস্তি?
ষষ্ঠী থেকেই আকাশের মুখ ভার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সপ্তমীতেও কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে পুজোর বাকি দিনগুলি নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আগামী রবিবার থেকে দশমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকার সম্ভাবনা।
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সারা বছরের অপেক্ষা, নতুন জামাকাপড় আর মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা। কিন্তু সেই আনন্দে জল ঢালতে পারে বৃষ্টি। ষষ্ঠী থেকেই আকাশের মুখ ভার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সপ্তমীতেও কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে পুজোর বাকি দিনগুলি নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আগামী রবিবার থেকে দশমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গেও অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা কম। ফলে পুজোর মাঝের কয়েকটি দিন নির্বিঘ্নে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরার সুযোগ মিলতে পারে।
বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়?
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর প্রথম ভাগে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতেও হালকা বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের মতো উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের কয়েকটি জায়গাতেও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে সর্বত্র একসঙ্গে বৃষ্টি হবে, এমন পূর্বাভাস নেই। কোথাও বৃষ্টি হলেও তা বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
ফলে পুজোর প্রথম দিকে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর পরিকল্পনা থাকলে সঙ্গে ছাতা রাখা ভাল। বিশেষ করে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরার সময় স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
অষ্টমী থেকে দশমীতে স্বস্তি?
পুজোর পরের দিনগুলি নিয়ে অবশ্য স্বস্তির খবর রয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার থেকে বুধবার, অর্থাৎ দশমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুকনো আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা। ফলে অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে বৃষ্টির কারণে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরার পরিকল্পনা বড় ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা কম। উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েক দিন কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত সেখানেও আবহাওয়া শুকনো থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গের পুজো উদ্যোক্তা ও দর্শনার্থীদের জন্যও এটি স্বস্তির খবর।
বৃষ্টির কারণ কী?
আবহাওয়ায় এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। টিভি৯ বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তামিলনাড়ু থেকে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ওই অক্ষরেখা। এর প্রভাবে রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরোপুরি কাটেনি। তবে আপাতত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার তুলনায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি। তাই পুজোর আনন্দ পুরোপুরি মাটি হওয়ার আশঙ্কা দেখছেন না আবহাওয়াবিদরা।
সব মিলিয়ে, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর প্রথম দিকে সামান্য সতর্ক থাকতে হবে পুজোপ্রেমীদের। তবে পরের দিনগুলিতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস কতটা মেলে, এখন সেটাই দেখার। আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে বলে বেরোনোর আগে সর্বশেষ পূর্বাভাস দেখে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More