    নিষ্পত্তি বিচারাধীন ৩২ লাখের, তাতেই বাদ ১৩ লাখ, এখনও বাংলায় বাতিল ৭৬ লাখ ভোটার

    পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন বা 'পিউরিফিকেশন' প্রক্রিয়ায় এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন (EC)। বুধবার কলকাতার এক শীর্ষ নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭৬ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

    Published on: Mar 25, 2026 11:56 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন বা 'পিউরিফিকেশন' প্রক্রিয়ায় এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন (EC)। বুধবার কলকাতার এক শীর্ষ নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭৬ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মৃত, পরিযায়ী এবং দ্বৈত ভোটারদের পাশাপাশি 'অস্তিত্বহীন' ভোটারদের নামও রয়েছে। কমিশনের এই বিশাল মাপের শুদ্ধিকরণ অভিযান রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

    Siliguri, Mar 02 (ANI): Voters check their names in the updated voter list hanging up at the Siliguri Indoor Stadium premises, in Siliguri on Monday. (@drmohanoffice51 X/ANI Photo) (Diptendu Dutta)
    স্ক্রুটিনিতে ধরা পড়ল বড়সড় গরমিল

    কমিশন সূত্রে খবর, বর্তমানে 'অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার অধীনে থাকা ৩২ লক্ষ নামের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই বাতিল করা হয়েছে। সংখ্যার হিসেবে যা প্রায় ১৩ লক্ষ। এর আগে এসআইআর (SIR) বা বিশেষ তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৬ লক্ষ।

    নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক গণনার পর রাজ্যের মোট যোগ্য ভোটারের সংখ্যা ৭.৬৬ কোটি থেকে কমে ৭.০৮ কোটি হয়েছিল। পরবর্তীতে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় এই সংখ্যা আরও কমে ৭.০৪ কোটিতে নেমে আসে। এই প্রক্রিয়ায় মূলত মৃত্যু, স্থায়ী স্থানাস্তর এবং একই ব্যক্তির একাধিক জায়গায় নাম থাকার কারণে নামগুলো কাটা হয়েছে।

    আইনি লড়াই ও সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের জটিলতা

    সোমবার নির্বাচন কমিশন তাদের প্রথম 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট' বা পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ নাম আপলোড করা হলেও ঠিক কতজনের নাম বাদ গিয়েছে, তা নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রেখেছে কমিশন। এই স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

    রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রায় ২৯ লক্ষ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তবে ই-সাইন (e-sign) অথেন্টিকেশনের মতো প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সব নাম প্রথম তালিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে রাজ্যে ৭০৫ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এই কাজ চালাচ্ছেন। এখনও প্রায় ২৮ লক্ষ কেস নিষ্পত্তি হওয়া বাকি।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

