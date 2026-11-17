সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন একধাক্কায় বাড়ল ১০ হাজার টাকা! বড় ঘোষণা শুভেন্দু সরকারের, ১ নভেম্বর থেকেই কার্যকর
প্রতিবেদন অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বর্তমান পারিশ্রমিক পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বর্তমান মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে তিনটি স্তরে বেতনবৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে।
রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য বড়সড় সুখবর। এবার একধাক্কায় মাসিক পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পারিশ্রমিক ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। সোমবার রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বর্ধিত পারিশ্রমিক কার্যকর হবে চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকেই। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই নভেম্বর মাস থেকে বর্ধিত হারে টাকা পাওয়ার অধিকার তৈরি হয়েছে যোগ্য কর্মীদের। তবে এই সুবিধা সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী পাবেন না। নির্দিষ্ট ছয় শ্রেণির কর্মীকে এই বেতনবৃদ্ধির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বর্তমান পারিশ্রমিক পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বর্তমান মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে তিনটি স্তরে বেতনবৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে। প্রথমত, যাঁদের বর্তমান মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক বাড়বে ৫ হাজার টাকা। দ্বিতীয়ত, যাঁরা বর্তমানে ২৫ হাজার ১ টাকা থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পান, তাঁদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হবে ৭ হাজার টাকা। আর যাঁদের বর্তমান মাসিক পারিশ্রমিক ৪৫ হাজার টাকার বেশি, তাঁদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হচ্ছে ১০ হাজার টাকা।
অর্থাৎ কোনও কর্মী বর্তমানে ২০ হাজার টাকা পেলে নতুন নিয়মে তাঁর মাসিক পারিশ্রমিক হবে ২৫ হাজার টাকা। একইভাবে ৩০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া কর্মী এবার থেকে পাবেন ৩৭ হাজার টাকা। যাঁরা বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা পান, তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক বেড়ে দাঁড়াবে ৬০ হাজার টাকা। শুধু মাসিক পারিশ্রমিক নয়, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানোর কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে এই ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কারা এই সুবিধা পাবেন না। অর্থ দপ্তরের ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী যাঁরা পৃথক পারিশ্রমিক কাঠামোর আওতায় রয়েছেন, তাঁরা এই সুবিধা পাবেন না। এছাড়া পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত ১৬ অক্টোবর ২০২০ সালের নির্দেশিকাভুক্ত আইটি কর্মী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ বা CHCMI কর্মী এবং চুক্তিভিত্তিক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদেরও এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। ব্লক স্তরের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং গত দু’বছরের মধ্যে যাঁদের পারিশ্রমিক ইতিমধ্যেই বেড়েছে, তাঁরাও নতুন বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন না।
এদিকে, রাজ্যের মসনদে পরিবর্তনের পর থেকেই সরকারি কর্মচারী এবং বিভিন্ন স্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর একাধিক পদক্ষেপ করেছে শুভেন্দু সরকার। সপ্তম বেতন কমিশন গঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগেও প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু, বন সহায়ক এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে।
তবে নতুন নির্দেশিকায় ভবিষ্যতে বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অর্থ দপ্তরের অনুমোদনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি নিজেদের সিদ্ধান্তে আর পারিশ্রমিক বাড়াতে পারবে না।
সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বড় আর্থিক স্বস্তি। বিশেষ করে যাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকার মধ্যে, তাঁদের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকার বৃদ্ধি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ছয় শ্রেণির কর্মীকে বাদ রাখায় কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More