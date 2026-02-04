WB State Govt Employees DA: বাজেটে ২ কিস্তির DA দেবে রাজ্য? সপ্তম বেতন কমিশনেরও ঘোষণা? সামনে বড় পূর্বাভাস
বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে দু'কিস্তির মহার্ঘ ভাতার (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) দেবে রাজ্য সরকার? সপ্তম বেতন কমিশনেরও ঘোষণা করা হবে? বাজেট পেশের ঠিক আগে বড় পূর্বাভাস সামনে এল। কী বলা হল?
রাজ্য বাজেটে একলপ্তে দু'কিস্তির মহার্ঘ ভাতার (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) ঘোষণা করা হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনকী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সটান সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হলেও অবাক হবেন না বলে দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়।
দুই কিস্তির DA ও সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা?
রাজ্য বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউন্ট আদতে) পেশের আগে রাজ্য সরকারকে চূড়ান্ত কটাক্ষ করে কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, ‘ষষ্ঠ বেতন কমিশনে আমাদের (রাজ্। সরকারি কর্মচারীদের) ১৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা। কেন্দ্রের (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের) ৫৮ শতাংশ। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আরও দু'শতাংশ ডিএ যুক্ত হতে চলেছে। ফলে এখনও পর্যন্ত বকেয়া ৪২ শতাংশ। ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্ট। তাতে এক বা দুই কিস্তির ডিএ ঘোষণা হতে পারে। সপ্তম বেতন কমিশনের গাজরও ঝোলাতে পারে।’
বকেয়া ডিএ মামলার রায়ের উপরে নির্ভর করছে বাজেটের ভাগ্য?
কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক যে দাবি করেছেন, সেটা আদৌও বাস্তবে পরিণত হবে কিনা, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। তবে এবার অন্তর্বর্তীকালীন রাজ্য বাজেট পেশের আগে সুপ্রিম কোর্টে বকেয়া ডিএ মামলার (পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায়) রায়দান করা হবে। সেই মামলার রায়ের উপরে বাজেটে ডিএ প্রদান এবং নয়া বেতন কমিশনের গঠনের বিষয়টি নির্ভর করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। এমনিতে অতীতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছিল যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে রাজ্যের কোষাগার থেকে ৪০,০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে যাবে।
ষষ্ঠ বেতন কমিশনে কত কিস্তির ডিএ দেওয়া হয়েছে?
২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছিল
১) ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি: তিন শতাংশ।
২) ২০২৩ সালের ১ মার্চ: তিন শতাংশ।
৩) ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি: চার শতাংশ।
৪) ২০২৪ সালের ১ মার্চ: চার শতাংশ।
৫) ২০২৫ সাল: চার শতাংশ।
News/Bengal/WB State Govt Employees DA: বাজেটে ২ কিস্তির DA দেবে রাজ্য? সপ্তম বেতন কমিশনেরও ঘোষণা? সামনে বড় পূর্বাভাস