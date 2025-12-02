Tajpur deep sea port update: ২৫০০০ কোটির তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য ফের টেন্ডার ডাকল রাজ্য! আদানি নামবে?
তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য নয়া দরপত্রের আহ্বান করল রাজ্য সরকার। ২৫,০০০ কোটি টাকা তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প। যা রাজ্যের অর্থনীতির ভোল পুরোপুরি পালটে দিতে পারে।
তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য নয়া গ্লোবাল টেন্ডার ডাকল রাজ্য সরকার। দরপত্র জমা নেওয়ার আগে আগামী ১৪ জানুয়ারি একটি বৈঠক হবে। তারপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দরপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে যে দরপত্র ডাকা হয়েছিল, তাতে যে সব শর্ত ছিল, মূলত সেগুলিই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে নয়া টেন্ডারে। সেইসঙ্গে রজ্যের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে বন্দর এবং শিল্পের পরিকাঠামো তৈরির জন্য ১,০০০ একর জমি দেওয়া হবে। যে জমির উপরে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।
তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে রেল ও সড়ক যোগাযোগ নিয়ে আশ্বাস
তাছাড়াও নয়া টেন্ডারের নথিতে জানানো হয়েছে, তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দরের নকশা তৈরি, নির্মাণ, আর্থিক লেনদেন, পরিচালনা করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যে সংস্থাগুলি দরপত্র জমা দিতে ইচ্ছুক, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইতিমধ্যে ৮,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি অঙ্কের বন্দর প্রকল্পের কাজও করে থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। সেইসঙ্গে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে রেল এবং সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা করবে নবান্ন।
আদানি গোষ্ঠী ফের নামবে লড়াইয়ে?
আর সেইসব আশ্বাসের পরে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের জন্য কোন কোন সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করে, সেদিকে নজর আছে সংশ্লিষ্ট মহল। শিল্প মহলে কানাঘুষো চলছে যে অতীতের তিক্ততা ভুলে ফের তাজপুর বন্দর তৈরির ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে আদানি গোষ্ঠী। বিশেষত গত অগস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সাক্ষাতের পরে সেই জল্পনা তৈরি হয়েছে।
যদিও বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালে যখন টেন্ডার ডাকা হয়েছিল, তখন জেএসডব্লু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো সংস্থাকে পিছনে ফেলে বাজিমাত করেছিল আদানি গোষ্ঠীর 'আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন'। কিন্তু পরবর্তীতে পুরো প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাজপুর সমুদ্র বন্দরের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার।
সরাসরি ২৫,০০০ চাকরি হবে, পরোক্ষভাবে আরও
উল্লেখ্য, ২৫,০০০ কোটি টাকা তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প। সেই প্রকল্পের হাত ধরে রাজ্যে যেমন বড় বিনিয়োগ আসবে, তেমনই প্রচুর চাকরি তৈরি হবে। শুধু প্রত্যক্ষভাবেই ২৫,০০০ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। আর পরোক্ষভাবে তো আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে।