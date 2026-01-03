Edit Profile
    WB 7th Pay Commission DA Update: বাজেটে সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা?, ২০২৬ সালেই কার্যকর হতে পারে, সামনে বড় আপডেট

    বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হবে এবার। আর সেই ভোট-অন-অ্যাকাউন্টে সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করা নিয়ে বড় দাবি করা হল। এমনকী দাবি করা হল যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকরের ঘোষণা করা হতে পারে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই।

    Published on: Jan 03, 2026 7:27 PM IST
    By Ayan Das
    আসন্ন বাজেটেই কি নয়া বেতন কমিশনের ঘোষণা করে দেবে রাজ্য সরকার? বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আরও একদফায় মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) বাড়ানো হবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের? তেমনই মনে করছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। ওই অংশের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার যে ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পেশ করবে, তাতে নিশ্চিতভাবে আরও একদফায় ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হবে। এমনকী সপ্তম বেতন কমিশনেরও ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় তো দাবি করেছেন, এমনটাও হতে পারে যে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই নয়া বেতন কমিশন গঠনের কথা বলে দিতে রাজ্য সরকার।

    পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় আছেন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    লোকসভা ভোটের পুনরাবৃত্তি বিধানসভা নির্বাচনে?

    যদিও বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এমনিতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ (ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায়) বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছিল। যা কার্যকর হয়েছিল এপ্রিল থেকে। এবারও রাজ্য সরকার সেই পথে হাঁটতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ।

    সর্বভারতীয় মূল্যসূচক অনুযায়ী ডিএ দিতে হবে, চিঠি রাজ্যপালকে

    পুরো বিষয়টি নিয়ে দিনকয়েক আগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে দাবি তোলা হয়েছে যে অবিলম্বে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিশনকে। আর সেই সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করতে হবে। আবার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের যে রিপোর্ট ছিল, তার দ্বিতীয় অংশ কার্যকর করতে হবে অবিলম্বে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় মূল্যসূচক (AICPI) অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা প্রদানের দাবিও তোলা হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে।

    কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ঢুকছেন অষ্টম বেতন কমিশনে

    আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় আছেন। তাঁরা ১৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা অষ্টম বেতন কমিশনে ঢুকে পড়ার অপেক্ষায় আছেন। তাঁরা আপাতত সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় ৫৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে অষ্টম বেতন কমিশনের।

