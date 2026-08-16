WB Heavy Rain Forecast: ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা, কবে থেকে কোথায় কোথায় হবে বর্ষণ?

WB Heavy Rain Forecast: ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা, কবে থেকে কোথায় কোথায় হবে বর্ষণ?
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াতে পারে। বিশেষ করে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলের কাছে এর প্রভাব বেশি দেখা যেতে পারে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
WB Heavy Rain Forecast: এক নিম্নচাপের প্রভাব কাটতে না কাটতেই ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই নিম্নচাপ শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আবারও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এখনও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। কোথাও হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও আবার ভারী বৃষ্টিতে জল জমছে। রবিবার সকালেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ছিল মেঘলা। কয়েক দফায় বৃষ্টিও হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই বৃষ্টির প্রবণতা আরও কিছুদিন চলতে পারে।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াতে পারে। বিশেষ করে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলের কাছে এর প্রভাব বেশি দেখা যেতে পারে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এই নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ এবং আগামীকাল শহরের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। ফলে শহরের নিচু এলাকায় জল জমার আশঙ্কা রয়েছে। একইসঙ্গে রাস্তায় যান চলাচলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে।
রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী সোমবার থেকে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়তে পারে। পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই দুই জেলায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতেও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের কিছু এলাকায় একটানা বৃষ্টি হলে নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নদী ও জলাধার সংলগ্ন এলাকাতেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।
নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্রও উত্তাল হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে উপকূলবর্তী এলাকায়। এই কারণে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলে ভূমিধসের আশঙ্কাও বাড়তে পারে।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৭ আগস্ট গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশার কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামী কয়েক দিন রাজ্যের সামগ্রিক আবহাওয়া অস্থির থাকতে পারে। একটানা বৃষ্টির কারণে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় জল জমার আশঙ্কা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে। তবে বৃষ্টি ঘাটতি পূরণে এই বর্ষণ কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এখন নজর নতুন নিম্নচাপটি কতটা শক্তিশালী হয় এবং সেটি ঠিক কোন পথে এগোয়, তার উপর। আবহাওয়া দফতরের পরবর্তী পূর্বাভাসের দিকে তাই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More