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    WB Petrol-Diesel Price on 7th July: তেলের নয়া রেট চার্ট প্রকাশ্যে, পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কততে বিকোচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল?

    সর্বশেষ মূল্যতালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের কোথাও পেট্রোলের দাম ১১৩ টাকার সামান্য বেশি, আবার কোথাও তা প্রায় ১১৫ টাকার কাছাকাছি। ডিজেলের ক্ষেত্রেও একই চিত্র।

    Published on: Jul 7, 2026, 08:40:28 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    WB Petrol-Diesel Price on 7th July: পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল থাকলেও জেলা ভেদে জ্বালানির দামে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ মূল্যতালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের কোথাও পেট্রোলের দাম ১১৩ টাকার সামান্য বেশি, আবার কোথাও তা প্রায় ১১৫ টাকার কাছাকাছি। ডিজেলের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। যদিও গত ২৪ ঘণ্টায় কোনও জেলাতেই দামে পরিবর্তন হয়নি।

    রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে মুর্শিদাবাদে।
    রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে মুর্শিদাবাদে।

    রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪.৭৯। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঝাড়গ্রাম, যেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪.৫২। এরপর রয়েছে নদিয়া ( ১১৪.৪৬), আলিপুরদুয়ার ( ১১৪.২৮) এবং বীরভূম ( ১১৪.২১)। এই পাঁচ জেলায় রাজ্যের গড় দামের তুলনায় বেশি খরচ করতে হচ্ছে যানবাহন চালকদের।

    অন্যদিকে, সবচেয়ে কম দামে পেট্রোল মিলছে দার্জিলিংয়ে। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৩.১৮। এছাড়া কালিম্পং ( ১১৩.৪২), জলপাইগুড়ি ( ১১৩.৪৬), উত্তর ২৪ পরগনা ( ১১৩.৪৭), কলকাতা ( ১১৩.৫১) এবং পশ্চিম বর্ধমান ( ১১৩.৫৩)-এও তুলনামূলক কম দামে পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে।

    ডিজেলের ক্ষেত্রেও জেলার ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রি হচ্ছে আলিপুরদুয়ারে, যেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০১.১৩। খুব কাছাকাছি রয়েছে নদিয়া ( ১০১.০৭), পুরুলিয়া ( ১০১.০১), ঝাড়গ্রাম ( ১০০.৭৫), বীরভূম ( ১০০.৬৬) এবং বাঁকুড়া ( ১০০.৬৫)।

    অন্যদিকে, সবচেয়ে কম দামে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে মালদায়, যেখানে প্রতি লিটারের দাম ৯৯.৬৭। এরপর রয়েছে জলপাইগুড়ি ( ৯৯.৬৮), কালিম্পং ( ৯৯.৭৭), কলকাতা ও হাওড়া ( ৯৯.৮২), এবং পশ্চিম বর্ধমান ( ৯৯.৮৬)। এই জেলাগুলিতে ডিজেলের দাম রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম।

    রাজধানী কলকাতায় বর্তমানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৩.৫১ এবং ডিজেলের দাম ৯৯.৮২। প্রতিবেশী হাওড়ায় পেট্রোলের দাম ১১৩.৬৩ হলেও ডিজেলের দাম কলকাতার সমান। হুগলিতে পেট্রোল ১১৪.০০ এবং ডিজেল ১০০.১০। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পেট্রোলের দাম ১১৩.৭৬ এবং ডিজেল ১০০.০০, আর উত্তর ২৪ পরগনায় যথাক্রমে ১১৩.৪৭ ও ১০০.০৬।

    বর্ধমানের দুই জেলাতেও দামে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে পেট্রোল ১১৩.৮৫ ও ডিজেল ৯৯.৯৬, অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমানে পেট্রোল ১১৩.৫৩ এবং ডিজেল ৯৯.৮৬। দক্ষিণ দিনাজপুরে পেট্রোলের দাম ১১৩.৯৩ ও ডিজেলের দাম ১০০.১৪, আর উত্তর দিনাজপুরে যথাক্রমে ১১৩.৫৯ ও ১০০.২২।

    এছাড়া মালদায় পেট্রোল ১১৩.৮১, ডিজেল ৯৯.৬৭; জলপাইগুড়িতে পেট্রোল ১১৩.৪৬, ডিজেল ৯৯.৬৮; পুরুলিয়ায় পেট্রোল ১১৪.০০, ডিজেল ১০১.০১; এবং বাঁকুড়ায় পেট্রোল ১১৩.৯১, ডিজেল ১০০.৬৫ দরে বিক্রি হচ্ছে।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পেট্রোল ও ডিজেলের দামে এই পার্থক্যের মূল কারণ স্থানীয় ভ্যাট, পরিবহণ ব্যয়, ডিলার কমিশন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার খরচ। তবে স্বস্তির বিষয়, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের কোনও জেলাতেই জ্বালানির দামে পরিবর্তন হয়নি। ফলে আপাতত সাধারণ মানুষকে নতুন মূল্যবৃদ্ধির মুখে পড়তে হচ্ছে না।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Petrol-Diesel Price On 7th July: তেলের নয়া রেট চার্ট প্রকাশ্যে, পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কততে বিকোচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল?
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