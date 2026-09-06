WB Low Pressure Heavy Rainfall Chance: রেহাই নেই নিম্নচাপে! সোমবার থেকেই ফের ভারী বৃষ্টি, বাড়ছে বাংলায় দুর্যোগের আশঙ্কা

WB Low Pressure Heavy Rainfall Chance: রেহাই নেই নিম্নচাপে! সোমবার থেকেই ফের ভারী বৃষ্টি, বাড়ছে বাংলায় দুর্যোগের আশঙ্কা
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবারের তুলনায় সোমবার থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে কলকাতা আবহাওয়া দফতর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
রবিবার সাময়িক স্বস্তি মিললেও নিম্নচাপের দাপট থেকে এখনই রেহাই নেই বাংলার। ফের সক্রিয় হচ্ছে বৃষ্টির পরিস্থিতি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৬ সেপ্টেম্বর নিম্নচাপটি দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটি পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে দক্ষিণ গুজরাত থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গেও ফের বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবারের তুলনায় সোমবার থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে কলকাতা আবহাওয়া দফতর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
এর ফলে সপ্তাহের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট। পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে সোমবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে। মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবারও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে না। পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।
টানা বৃষ্টির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ছে নদীর জলস্তর নিয়ে উদ্বেগ। বিশেষ করে গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীর জলস্তর বৃষ্টির জেরে বাড়তে পারে। পাহাড়ি এবং নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। ফলে নিম্নচাপের গতিপথের পাশাপাশি নদীগুলির জলস্তরের উপরও নজর রাখছে প্রশাসন।
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির দাপট রয়েছে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। কলকাতা আবহাওয়া দফতরের সাব-হিমালয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল ও সিকিম সংক্রান্ত সতর্কতায় ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।
সোমবার ও মঙ্গলবারও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিম্নচাপের প্রভাব শুধু বৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে কি না, তা নিয়েও নজর রয়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়া, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে ইতিমধ্যেই জলভোগা এলাকাগুলিতে নতুন করে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, এখনই দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং আগামী কয়েক দিন দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তাই রবিবারের সাময়িক স্বস্তিতে নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বাংলার আকাশে ফের সক্রিয় হচ্ছে বৃষ্টির মেঘ, আর নিম্নচাপের গতিপথের উপরেই নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের আবহাওয়ার ছবি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More