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    WB LPG Cylinder Price on 7th July: পশ্চিমবঙ্গে এলপিজির সর্বশেষ মূল্যতালিকা, কোন জেলায় সবচেয়ে কম, কোথায় সবচেয়ে বেশি?

    রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দামে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে সিউড়ি (বীরভূম)-তে। সেখানে একটি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৯.৫০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকার কাছাকাছি। কলকাতার তুলনায় এখানে গ্রাহকদের অতিরিক্ত ৩১.৫০ টাকা গুনতে হচ্ছে।

    Published on: Jul 7, 2026, 08:48:59 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    WB LPG Cylinder Price on 7th July: পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থালি এলপিজি (১৪.২ কেজি) সিলিন্ডারের দামে জেলা ও শহরভেদে বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সর্বশেষ মূল্যতালিকা অনুযায়ী, রাজধানী কলকাতায় একটি গৃহস্থালি সিলিন্ডারের দাম ৯৬৮ টাকা। তবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই দাম প্রায় ৩০ টাকারও বেশি ব্যবধানে ওঠানামা করছে। পরিবহণ ব্যয়, ডিলার কমিশন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার তারতম্যের কারণেই মূলত এই দামের পার্থক্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

    পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থালি এলপিজি (১৪.২ কেজি) সিলিন্ডারের দামে জেলা ও শহরভেদে বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। (Diptendu Dutta)
    পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থালি এলপিজি (১৪.২ কেজি) সিলিন্ডারের দামে জেলা ও শহরভেদে বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। (Diptendu Dutta)

    বর্তমানে সবচেয়ে কম দামে গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডার মিলছে মেদিনীপুরে। সেখানে ১৪.২ কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম ৯৪৪ টাকা, যা কলকাতার তুলনায় ২৪ টাকা কম। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুরের গ্রাহকরাই সবচেয়ে কম দামে রান্নার গ্যাস কিনতে পারছেন।

    অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি দামে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে সিউড়ি (বীরভূম)-তে। সেখানে একটি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৯.৫০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকার কাছাকাছি। কলকাতার তুলনায় এখানে গ্রাহকদের অতিরিক্ত ৩১.৫০ টাকা গুনতে হচ্ছে। এর ঠিক পরেই রয়েছে পুরুলিয়া, যেখানে একটি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৭ টাকা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারেও এলপিজির দাম তুলনামূলক বেশি, সেখানে ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের জন্য খরচ করতে হচ্ছে ৯৯৫.৫০ টাকা।

    রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জেলার মধ্যে বাঁকুড়ায় একটি সিলিন্ডারের দাম ৯৮০.৫০ টাকা এবং বর্ধমানে ৯৮১.৫০ টাকা। এই দুই জেলায়ও কলকাতার তুলনায় প্রায় ১৩-১৪ টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

    অন্যদিকে, হাওড়া ও হুগলিতে একটি গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯৭১ টাকা। রাজধানী কলকাতার তুলনায় এই দুই জেলায় মাত্র ৩ টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে। বারাসতে কলকাতার সমান অর্থাৎ ৯৬৮ টাকা এবং কৃষ্ণনগরে সিলিন্ডারের দাম ৯৬৮.৫০ টাকা, যা রাজ্যের অন্যতম কম দামের তালিকায় রয়েছে।

    পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা/শহরের এলপিজি সিলিন্ডারের (১৪.২ কেজি ওজনের) দাম

    মেদিনীপুর - ৯৪৪

    কলকাতা - ৯৬৮

    বারাসত - ৯৬৮

    কৃষ্ণনগর - ৯৬৮.৫০

    হাওড়া - ৯৭১

    হুগলি - ৯৭১

    বাঁকুড়া - ৯৮০.৫০

    বর্ধমান - ৯৮১.৫০

    কোচবিহার - ৯৯৫.৫০

    পুরুলিয়া - ৯৯৭

    সিউড়ি (বীরভূম) - ৯৯৯.৫০

    বিশেষজ্ঞদের মতে, এলপিজির দাম নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির মূল্য, পরিবহণ খরচ, ডিলার কমিশন এবং স্থানীয় লজিস্টিক ব্যয়ের মতো একাধিক বিষয় প্রভাব ফেলে। ফলে একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দামের পার্থক্য দেখা যায়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB LPG Cylinder Price On 7th July: পশ্চিমবঙ্গে এলপিজির সর্বশেষ মূল্যতালিকা, কোন জেলায় সবচেয়ে কম, কোথায় সবচেয়ে বেশি?
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