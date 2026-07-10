Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    WB Petrol-Diesel Price on July 10: বিশ্ববাজারে ওঠানামার মাঝে প্রকাশিত তেলের দরের নয়া তালিকা, জেলাভেদে দামে ফারাক বাংলায়

    পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে আপাতত কোনও পরিবর্তন নেই। শুক্রবার প্রকাশিত তেল সংস্থাগুলির সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সব জেলাতেই জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে। তবে জেলার ভিত্তিতে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

    Published on: Jul 10, 2026, 10:19:18 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    WB Petrol-Diesel Price on 10th July: আজ (১০ জুলাই) আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৭৬.২৪ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই (WTI) ক্রুড প্রায় ৭২.০৮ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম ওঠানামা করছে। এরই মাঝে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে আপাতত কোনও পরিবর্তন নেই। শুক্রবার প্রকাশিত তেল সংস্থাগুলির সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সব জেলাতেই জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে। তবে জেলার ভিত্তিতে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। কোথাও পেট্রোলের দাম লিটারপ্রতি ১১৪ টাকার অনেক উপরে, আবার কোথাও তা তুলনামূলকভাবে কম। একই ছবি ডিজেলের ক্ষেত্রেও।

    শুক্রবার প্রকাশিত তেল সংস্থাগুলির সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সব জেলাতেই জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে। (PTI)
    শুক্রবার প্রকাশিত তেল সংস্থাগুলির সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সব জেলাতেই জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে। (PTI)

    রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় বর্তমানে পেট্রোলের দাম লিটারপিছু ১১৩.৫১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৯.৮২ টাকা। গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ওঠানামা হলেও সাধারণ গ্রাহকদের জন্য জ্বালানির খুচরো দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।

    জেলাভিত্তিক দামের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে পেট্রোলের দাম সবচেয়ে বেশি, লিটারপ্রতি ১১৪.৭৯ টাকা। এরপরেই রয়েছে ঝাড়গ্রাম (১১৪.৫২ টাকা) এবং নদিয়া (১১৪.৪৬ টাকা)। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে কম দামে পেট্রোল মিলছে দার্জিলিংয়ে (১১৩.১৮ টাকা)। এছাড়া কালিম্পংয়ে ১১৩.৪২ টাকা, জলপাইগুড়িতে ১১৩.৪৬ টাকা এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ১১৩.৪৭ টাকা লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে।

    দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে হাওড়ায় পেট্রোলের দাম ১১৩.৬৩ টাকা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১১৩.৭৬ টাকা, মালদহে ১১৩.৮১ টাকা, পূর্ব বর্ধমানে ১১৩.৮৫ টাকা এবং বাঁকুড়ায় ১১৩.৯১ টাকা। হুগলি ও পুরুলিয়ায় পেট্রোলের দাম সমানভাবে ১১৪ টাকা লিটার। বীরভূমে ১১৪.২১ টাকা এবং আলিপুরদুয়ারে ১১৪.২৮ টাকা লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে।

    ডিজেলের ক্ষেত্রেও জেলার ভিত্তিতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ডিজেলের দাম সর্বাধিক ১০১.১৩ টাকা প্রতি লিটার। খুব কাছাকাছি রয়েছে নদিয়া, যেখানে ডিজেলের দাম ১০১.০৭ টাকা। পুরুলিয়ায় ১০১.০১ টাকা এবং ঝাড়গ্রামে ১০০.৭৫ টাকা লিটারপ্রতি ডিজেল বিক্রি হচ্ছে।

    অন্যদিকে, মালদহে ডিজেলের দাম সবচেয়ে কম, লিটারপ্রতি ৯৯.৬৭ টাকা। জলপাইগুড়িতে ৯৯.৬৮ টাকা, কালিম্পংয়ে ৯৯.৭৭ টাকা এবং কলকাতা ও হাওড়ায় সমানভাবে ৯৯.৮২ টাকা লিটারপ্রতি ডিজেল বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমানে ডিজেলের দাম ৯৯.৮৬ টাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০০ টাকা প্রতি লিটার।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বালানির খুচরো মূল্যে এই পার্থক্যের অন্যতম কারণ হল বিভিন্ন জেলার পরিবহণ খরচ, ডিলার কমিশন এবং স্থানীয় করের তারতম্য। যদিও কেন্দ্র সরকার আবগারি শুল্ক এবং রাজ্য সরকার ভ্যাটের ক্ষেত্রে বড় কোনও পরিবর্তন করেনি, তবুও জেলার ভিত্তিতে সামান্য মূল্যবৈচিত্র্য বজায় রয়েছে।

    অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল থাকায় পরিবহণ খরচ, কৃষিক্ষেত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে আপাতত নতুন করে মূল্যবৃদ্ধির চাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের গতিবিধির উপর আগামী দিনের পরিস্থিতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

    বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোলের দাম ১১৩ থেকে ১১৫ টাকার মধ্যে এবং ডিজেলের দাম ৯৯ থেকে ১০১ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ফলে জ্বালানির খরচ এখনও সাধারণ মানুষের বাজেটে বড় প্রভাব ফেলছে বলেই মনে করছেন বাজার বিশ্লেষকরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Petrol-Diesel Price On July 10: বিশ্ববাজারে ওঠানামার মাঝে প্রকাশিত তেলের দরের নয়া তালিকা, জেলাভেদে দামে ফারাক বাংলায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes