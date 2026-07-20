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    WB Petrol & Diesel Price on 20th July: বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন, বঙ্গে পেট্রোল-ডিজেলের নয়া রেট চার্ট প্রকাশিত

    ২০ জুলাই সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯০.৫৫ ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, মার্কিন বেঞ্চমার্ক ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম বেড়ে হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৪৬ ডলার। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে।

    Published on: Jul 20, 2026, 08:12:40 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    WB Petrol & Diesel Price on 20th July: ইরান-আমেরিকার সংঘাত আরও তীব্র হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে। এক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। এর প্রভাব আগামী দিনে ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশের জ্বালানির বাজারে পড়তে পারে।

    ২০ জুলাই সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯০.৫৫ ডলারে পৌঁছেছে। (PTI)
    ২০ জুলাই সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯০.৫৫ ডলারে পৌঁছেছে। (PTI)

    খবর অনুযায়ী, মার্কিন সেনা ইরানের পারস্য উপসাগর এলাকার কেশম দ্বীপ এবং দক্ষিণ ইরানের শাদেগান, সিরিক ও হাজিয়াবাদ-সহ একাধিক এলাকায় হামলা চালিয়েছে। ইরানি সংবাদমাধ্যম এই হামলার কথা জানিয়েছে। এর পরেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে বড় উত্থান দেখা যায়।

    ২০ জুলাই সকালে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯০.৫৫ ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, মার্কিন বেঞ্চমার্ক ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম বেড়ে হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৪৬ ডলার। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে। এর আগে একই ধরনের সংঘাতের সময় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১২৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ১১৯ ডলারেরও বেশি পৌঁছেছিল।

    তবে আপাতত স্বস্তির খবর, ভারতে এখনও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০ জুলাইও দেশের বিভিন্ন শহরে আগের দামে জ্বালানি বিক্রি হচ্ছে। দিল্লিতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম দামে পেট্রোল ও ডিজেল মিলছে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে। সেখানে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮৮.৬৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৪.৫৬ টাকা। অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে দেশের সবচেয়ে বেশি দামে জ্বালানি বিক্রি হচ্ছে। সেখানে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১১৮.৩৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ১০৬.০৬ টাকা।

    কলকাতায় বর্তমানে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১১৩.৫১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৯.৮২ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। মুর্শিদাবাদে পেট্রোলের দাম ১১৪.৭৯ টাকা, নদিয়ায় ১১৪.৪৬ টাকা, ঝাড়গ্রামে ১১৪.৫২ টাকা এবং আলিপুরদুয়ারে ১১৪.২৮ টাকা। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ে পেট্রোলের দাম তুলনামূলকভাবে কম, লিটার প্রতি ১১৩.১৮ টাকা। ডিজেলের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জেলায় দাম স্থির রয়েছে। কোথাও কোনও বৃদ্ধি বা হ্রাসের ঘোষণা করা হয়নি।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে থাকলে ভারতেও তার প্রভাব পড়তে পারে। যদিও দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি এখনও দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি, কিন্তু পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে ভবিষ্যতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সংশোধন করা হতে পারে।

    পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা, বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে বাড়তে থাকা সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা বিশ্ব তেলের বাজারকে চাপে ফেলেছে। বিশ্বের বড় অংশের অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। ফলে সেখানে কোনও সমস্যা তৈরি হলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং দাম দ্রুত বেড়ে যায়।

    ইতিমধ্যেই পাকিস্তান-সহ কয়েকটি দেশে জ্বালানির দাম বাড়তে শুরু করেছে। তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতও। আগামী কয়েক দিনে যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত থাকবে, নাকি নতুন করে বৃদ্ধি পাবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Petrol & Diesel Price On 20th July: বিশ্ববাজারে তেলের দামে আগুন, বঙ্গে পেট্রোল-ডিজেলের নয়া রেট চার্ট প্রকাশিত
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