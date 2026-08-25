WB Rain Forecast & Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ! ভাসবে বাংলা, কলকাতাতেও ভারী বর্ষণের সতর্কতা
আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২৪ অগস্ট গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওড়িশার উপর নিম্নচাপ অবস্থান করছিল। এর সঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থানও বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করছে। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
WB Rain Forecast & Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃষ্টির পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় এখনই ভ্যাপসা গরম থেকে পুরোপুরি রেহাই মিলবে না।
আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২৪ অগস্ট গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওড়িশার উপর নিম্নচাপ অবস্থান করছিল। এর সঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থানও বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করছে। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আজ, মঙ্গলবার কলকাতার আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টি হতে পারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে। ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের নিচু এলাকা এবং জল জমার প্রবণতা রয়েছে এমন রাস্তায় ফের সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৫ থেকে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ অগস্ট পর্যন্ত বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা জারি থাকতে পারে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া হতে পারে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে আগামী কয়েক দিনও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।
নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বাতাসে আর্দ্রতা বাড়বে। ফলে বৃষ্টি হলেও গরমের অস্বস্তি পুরোপুরি কাটবে না। রোদ বেরোলেই ভ্যাপসা পরিবেশ আরও বাড়তে পারে। আর্দ্রতার কারণে ঘাম ও অস্বস্তি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম অংশে এখন বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের পরিস্থিতিও রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল হতে পারে বলে মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে, নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলায় ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। একদিকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, অন্যদিকে আর্দ্রতাজনিত গরম—দুইয়ের জোড়া পরিস্থিতিতেই আগামী কয়েকদিন কাটাতে হবে রাজ্যবাসীকে। শহরে জল জমা থেকে গ্রামে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা—সব দিকেই নজর রাখছে প্রশাসন ও আবহাওয়া দফতর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More