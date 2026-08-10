WB Rain Forecast Latest Update: সপ্তাহের শুরুতে স্বস্তি, বুধবার থেকে ফের বৃষ্টির দাপট বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মোটের উপর স্বাভাবিকই থাকবে। এই দু’দিন বড় ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে মেঘ সঞ্চার হলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।
নতুন সপ্তাহের শুরুতেই ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস। গত কয়েকদিন ধরে বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। সেই নিম্নচাপের প্রভাব বর্তমানে আর নেই। ফলে সপ্তাহের প্রথম দু’দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে বুধবার থেকে ফের বদলাতে পারে আবহাওয়ার চরিত্র। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় ভারী বর্ষণেরও সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মোটের উপর স্বাভাবিকই থাকবে। এই দু’দিন বড় ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে মেঘ সঞ্চার হলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও হালকা, আবার কোনও কোনও এলাকায় অল্প সময়ের জন্য মাঝারি বৃষ্টিও দেখা দিতে পারে। ফলে দু’দিন সম্পূর্ণ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে না।
তবে বৃষ্টি হলেও গরম থেকে এখনই পুরোপুরি মুক্তি মিলবে না। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভ্যাপসা গরম অনুভূত হতে পারে। বৃষ্টির পর সাময়িকভাবে তাপমাত্রা কমলেও আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বজায় থাকবে। ফলে বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে বৃষ্টির পাশাপাশি অস্বস্তিকর গরমও ভোগাতে পারে সাধারণ মানুষকে।
আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন হতে পারে বুধবার থেকে। ওই দিন দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উপকূল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টির প্রভাব তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে। কলকাতাতেও আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃহস্পতিবারও বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। দুই ২৪ পরগনার পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় জল জমা থেকে শুরু করে যান চলাচলে সাময়িক সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে নিচু এলাকাগুলিতে বেশি বৃষ্টি হলে স্থানীয়ভাবে জলমগ্ন পরিস্থিতির আশঙ্কা থাকছে।
শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বেশি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দু’দিন তুলনামূলক শান্ত থাকলেও বুধবার থেকে বর্ষার দাপট ফের বাড়তে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা থাকলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি পুরোপুরি কাটবে না।
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ আপাতত বড় ধরনের বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে কিছুটা স্বস্তিতে। আগামী চার দিনে উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। তবে পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয়ভাবে মেঘ সঞ্চার হলে কিছু এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ সাময়িকভাবে বাড়তে পারে।
সব মিলিয়ে নতুন সপ্তাহে বর্ষার মেজাজ একেবারে বদলে যাচ্ছে না। শুরুতে বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকলেও সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে ফের সক্রিয় হবে বর্ষা। তাই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের আগামী কয়েকদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা জেলাগুলিতে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More