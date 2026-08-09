WB Rain Forecast: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জের, ফের বাড়বে বৃষ্টি, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুর্যোগের শঙ্কা
কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। উত্তাল থাকবে সমুদ্র। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
রবিবার সকালে এখনও পর্যন্ত কলকাতার আকাশ পরিষ্কার। তবে এই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ এবং সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। উত্তাল থাকবে সমুদ্র। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
শনিবারই বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবেই উপকূলবর্তী এলাকায় আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে। পাশাপাশি কাঁথির উপর দিয়ে সক্রিয় রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। এই দুই আবহাওয়া ব্যবস্থার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার এবং সোমবার তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম থাকতে পারে। তবে মঙ্গলবার থেকে ফের বৃষ্টির দাপট বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টির প্রভাব থাকতে পারে।
কলকাতায় রবিবার সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। আকাশ মেঘলা হওয়ার পাশাপাশি কয়েক দফায় বৃষ্টিও হতে পারে। আগামী মঙ্গলবার থেকে কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মহানগরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় জলমগ্নতা নিয়ে নতুন করে চিন্তা তৈরি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে নিম্নচাপের প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়া এবং উত্তাল সমুদ্রের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ফলে পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই যাঁরা সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী প্রশাসনগুলিকেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে।
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
তবে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার জন্য রয়েছে কিছুটা স্বস্তির খবর। সোমবার থেকে পাহাড়ে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে পারে। ফলে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-সহ পাহাড়ি এলাকায় আবহাওয়ার পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সব মিলিয়ে রবিবার সকালে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার থাকলেও আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়েই আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলাতে পারে। বিশেষ করে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাব এবং সমুদ্রের উত্তাল পরিস্থিতির কারণে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More