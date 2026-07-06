WB Rajya Sabha By-Election: রাজ্যসভার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তৃণমূলের ৩ সাংসদ, সেই আসনগুলিতে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা
সোমবার কমিশনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ জুলাই এই তিনটি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন ভোট গণনা এবং ফল ঘোষণার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হবে।
WB Rajya Sabha By-Election: রাজ্যসভার তিনটি শূন্য আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। সোমবার কমিশনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ জুলাই এই তিনটি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন ভোট গণনা এবং ফল ঘোষণার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে তিন সদস্যের পদত্যাগের পর শূন্য হওয়া আসনগুলিতে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
রাজ্যসভার যে তিনটি আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে, সেগুলি শূন্য হয়েছে সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইকের পদত্যাগের পর। তাঁদের ইস্তফার জেরে সংসদের উচ্চকক্ষের এই তিনটি আসন খালি হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, সাংবিধানিক নিয়ম মেনেই এবার ওই শূন্যস্থান পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে যাচাই, মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং ভোটগ্রহণ—সমস্ত প্রক্রিয়া নির্ধারিত সূচি মেনেই সম্পন্ন হবে। আগামী ২৪ জুলাই বিধানসভা ভবনেই ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম একই দিন ঘোষণা করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।
রাজ্যসভার উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষের সরাসরি ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকে না। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত বিধায়করাই ভোট দিয়ে নতুন সদস্য নির্বাচন করেন। ফলে বিধানসভায় যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাদের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি থাকে। এই কারণে উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
তিন নেতার পদত্যাগের পর থেকেই তাঁদের উত্তরসূরি হিসেবে কাদের রাজ্যসভায় পাঠানো হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। বিভিন্ন মহলে একাধিক নাম ঘোরাফেরা করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। ফলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা যত এগিয়ে আসবে, ততই এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই উপনির্বাচন কেবল শূন্য আসন পূরণের প্রক্রিয়া নয়, বরং রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণও অনেকটাই স্পষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ করে বিধানসভায় দলগুলির শক্তির নিরিখে ফলাফল মোটামুটি অনুমেয় হলেও, প্রার্থী নির্বাচন এবং রাজনৈতিক বার্তা—দুই দিক থেকেই এই নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ।
এদিকে নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী বিধি মেনে প্রচার ও মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী উপনির্বাচনের সমস্ত পর্যায় সম্পন্ন করে দ্রুত শূন্য আসনগুলিতে নতুন সদস্যদের নির্বাচিত করা হবে। ফলে আগামী ২৪ জুলাইয়ের ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More