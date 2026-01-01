Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB SIR Latest Update: এই ভোটাররা নথি না দেখালেও হবে, SIR-র মধ্যেই বলল কমিশন, হুঁশিয়ারি পেলেন BLO-রাও

    নথি যদি থাকে, তাহলে ভালো ব্যাপার। যদি নথি দেখাতে না পারেন, তাতেও সমস্যা নেই। যৌনকর্মী, আশ্রমের বাসিন্দা, বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠী-সহ অন্যান্য 'দুর্বল ও প্রান্তিক' মানুষদের ক্ষেত্রে এরকমই ছাড় দিল নির্বাচন কমিশন।

    Published on: Jan 01, 2026 11:51 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নথি যদি থাকে, তাহলে ভালো ব্যাপার। যদি নথি দেখাতে না পারেন, তাতেও সমস্যা নেই। যৌনকর্মী, আশ্রমের বাসিন্দা, বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠী-সহ অন্যান্য 'দুর্বল ও প্রান্তিক' মানুষদের ক্ষেত্রে এরকমই ছাড় দিল নির্বাচন কমিশন। সেইসঙ্গে কমিশনের তরফে রীতিমতো কড়া নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে কোনও ভোটারকে যদি এসআইআরের (ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা) শুনানিতে দেখা যায়, তাহলে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিএলও এবং সুপারভাইজারের থেকে জবাবদিহি চাওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

    এসআইআরের মধ্যেই বড় নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এসআইআরের মধ্যেই বড় নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    News/Bengal/WB SIR Latest Update: এই ভোটাররা নথি না দেখালেও হবে, SIR-র মধ্যেই বলল কমিশন, হুঁশিয়ারি পেলেন BLO-রাও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes