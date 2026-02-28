Edit Profile
    WB SIR Voter List Latest Update: এসআইআরে উত্তর কলকাতা, মতুয়া গড় ঠাকুরনগর থেকে বাদ পড়ল কতজন ভোটারের নাম?

    আজ প্রকাশিত হল 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা'। এই আবহে অফলাইনে জেলাশাসকরা বিএলও-দের হাতে তালিকা তুলে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। তাই বহু জায়গায় তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

    Published on: Feb 28, 2026 1:09 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সব মিলিয়ে এসআইআরে ৬০ লাখের মতো ভোটারের নাম নিয়ে এখনও রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। তাও আজ প্রকাশিত হল 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা'। এই আবহে অফলাইনে জেলাশাসকরা বিএলও-দের হাতে তালিকা তুলে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। তাই বহু জায়গায় তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এসআইআর-এ কয়েক হাজার ভোটারের নাম আনম্যাপড ছিল ঠাকুরনগরে। মতুয়াদের গড় হিসেবে পরিচিত সেই ঠাকুরনগর থেকে খসড়া তালিকার কাটাকুটির পরও প্রায় ৩০ হাজার ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে বলে জানা গেল রিপোর্টে। এদিকে খসড়া তালিকার পরেও উত্তর কলকাতা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ১৭ হাজার ভোটারের নাম। এর আগে খসড়া তালিকায় উত্তর কলকাতা থেকে বাদ পড়েছিল প্রায় ৩ লাখ ৯০ হাজার ভোটারের নাম। এদিকে নদিয়াতেও অনেক মতুয়ার বাস। সেই নদিয়ায় খসড়া এবং যাচাই-বাছাই মিলিয়ে ২ লাখ ৭০ হাজার নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে।

    এসআইআর-এ কয়েক হাজার ভোটারের নাম আনম্যাপড ছিল ঠাকুরনগরে। (HT_PRINT)
    এসআইআর-এ কয়েক হাজার ভোটারের নাম আনম্যাপড ছিল ঠাকুরনগরে। (HT_PRINT)

    এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ৬০,০৬,৬৭৫ ভোটারের নাম নিয়ে এখনও বিভ্রান্তির মেঘ রয়েছে, যা মোট ভোটারদের প্রায় ৮.৫ শতাংশ। দাবি করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে ১১ লক্ষ, মালদায় ৮.২৮ লক্ষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫.২২ লাখ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৫ লাখ ভোটারকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই জেলাগুলিতেই প্রশ্নবিদ্ধ ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

    এদিকে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, আজ যে তালিকা প্রকাশ পাবে, সেটি কার্যত একটি খসড়া তালিকা। আজ প্রকাশিত তালিকায় প্রায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ মানুষের নাম থাকতে পারে। কিন্তু এখনও যোগ্য ও অযোগ্য ভোটারদের চূড়ান্ত বাছাই শেষ হয়নি। এই আবহে আজকের তালিকায় প্রশ্নবিদ্ধ ভোটারের নামও থাকবে। এদিকে যাদের তথ্য এখনও যাচাই করা হয়নি, সেই ভোটারদের নামও থাকবে তালিকায়। সেই সব ভোটারের নামের পাশে লেখা থাকবে 'অ্যাডজুডিকেশন' বা 'অমীমাংসিত'। এরপরে নির্বাচন কমিশন একটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করবে। আপাতত প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নামের পাশে 'অমীমাংসিত' স্টেটাস থাকতে পারে। পরবর্তী তালিকায় নাম থাকলে তবেই ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে এই সব 'অমীমাংসিত' ভোটারদের। এদিকে আজকের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম বাদ পড়বে, তাঁদের নামের পাশে 'ডিলিটেড' লেখা থাকবে। তবে এই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা কবে প্রকাশ করা হবে, তা এখনও জানায়নি নির্বাচন কমিশন।

