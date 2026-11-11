WB Weather: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটি! আসছে ‘আকভান’, নভেম্বরে দুর্যোগের আশঙ্কা বাংলাতেও? কী বলছে হাওয়া অফিস

WB Weather: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটি! আসছে ‘আকভান’, নভেম্বরে দুর্যোগের আশঙ্কা বাংলাতেও? কী বলছে হাওয়া অফিস
নভেম্বরেই ফের একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নাম হতে পারে ‘আকভান’। ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে তার প্রভাব পড়তে পারে দেশের পূর্ব উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এখনও স্পষ্ট নয়।
একটির পর একটি ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা সামলে এবার কি নতুন বিপদের মুখে বঙ্গোপসাগর? নভেম্বরেই ফের একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নাম হতে পারে ‘আকভান’। ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে তার প্রভাব পড়তে পারে দেশের পূর্ব উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এখনও স্পষ্ট নয়। আবহাওয়াবিদদের একাংশের আশঙ্কা, সমুদ্রের পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে নিম্নচাপ দ্রুত শক্তি বাড়াতে পারে। যদিও এখনই বাংলায় বড়সড় দুর্যোগের পূর্বাভাস দিচ্ছে না আবহাওয়া দফতর।
১৩ নভেম্বর তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ
ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ১৩ নভেম্বর নাগাদ একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। তার আগে ১১ ও ১২ নভেম্বর দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সেটি আরও শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আইএমডির ১০ নভেম্বরের আবহাওয়া সংক্রান্ত বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ১৪ ও ১৫ নভেম্বর আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সমুদ্রও উত্তাল থাকার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ওই দু'দিন আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
কোন দিকে এগোবে আকভান?
বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা স্কাইমেটের আবহাওয়াবিদদের মতে, সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টির গতিপথ নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তিনটি সম্ভাব্য গতিপথের কথা উঠে এসেছে।
প্রথমত, নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর উপকূলের দিকে এগোতে পারে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের দিকে গিয়ে বাঁক নিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়েই এগিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা কমবে। তৃতীয় সম্ভাবনা, ঘূর্ণিঝড়টি মায়ানমারের উপকূলের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তবে এই সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে কম। স্কাইমেটের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১২ ও ১৩ নভেম্বরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টির গতিপথ এবং শক্তি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
নাম হবে আকভান, বাংলায় কি বৃষ্টি?
বঙ্গোপসাগরে নতুন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তার নাম হবে ‘আকভান’। এই নাম দিয়েছে ইরান। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী, উত্তর ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলির নামকরণ করা হয় নির্দিষ্ট ক্রম মেনে।
তবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এখনই সরাসরি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা করছে না আবহাওয়াবিদদের একাংশ। নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের দিকে। এর আগে ঘূর্ণিঝড় মুরাসুর প্রভাবেও বাংলার বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছিল। এবারও সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলার আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে।
শীতের পথে বাধা?
নতুন করে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ আসতে দেরি হতে পারে। আকাশ মেঘলা থাকলে রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকতে পারে। ফলে শীতের আগমনের পথে ফের বাধা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ নিম্নচাপ তৈরি হওয়া আর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া এক বিষয় নয়। তার উপর গতিপথও এখনও অনিশ্চিত। তাই আইএমডির পরবর্তী বুলেটিনের দিকেই নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More