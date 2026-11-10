WB Weather Forecast: উধাও শীতের আমেজ, ভাইফোঁটার দিনেই বৃষ্টির ভ্রুকুটি! কলকাতা-সহ সব জেলায় সতর্কতা, কবে পড়বে ঠান্ডা?

WB Weather Forecast: উধাও শীতের আমেজ, ভাইফোঁটার দিনেই বৃষ্টির ভ্রুকুটি! কলকাতা-সহ সব জেলায় সতর্কতা, কবে পড়বে ঠান্ডা?
ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় ছাতা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। শুধু মঙ্গলবার নয়, বুধবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। শুক্রবার থেকে রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া ফিরতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।
ভাইফোঁটার আনন্দে এ বার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। উৎসবের দিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কোথাও মেঘলা আকাশ, কোথাও আবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া। ফলে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় ছাতা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। শুধু মঙ্গলবার নয়, বুধবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। শুক্রবার থেকে রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া ফিরতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।
কালীপুজোর পর থেকেই রাজ্যে ধীরে ধীরে শীতের আমেজ তৈরি হচ্ছিল। ভোর এবং রাতের দিকে হালকা ঠান্ডাও অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। তাপমাত্রা বাড়ার পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও বেড়েছে। তার জেরে উত্তুরে হাওয়ার প্রবাহ বাধা পেয়েছে। ফলে আপাতত গায়েব শীতের শিরশিরানি। এর মধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস উৎসবের আনন্দে কিছুটা ছেদ ফেলতে পারে।
মঙ্গলবার কোন কোন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি জায়গায় দমকা হাওয়াও বইতে পারে। ফলে ভাইফোঁটার দিন বাইরে বেরোনোর আগে আবহাওয়ার দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বুধবারও বৃষ্টির চোখরাঙানি
বুধবারও আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বুধবার আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেদিন থেকে রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া ফিরতে পারে।
কবে ফিরবে শীতের আমেজ?
বৃষ্টির কারণে আপাতত শীতের পথে বাধা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যা, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উত্তুরে হাওয়ার প্রবাহ বাধা পেয়েছে। তাই তাপমাত্রা কমার বদলে উল্টে গরমের অনুভূতি বাড়ছে। তবে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হলেই ফের তাপমাত্রা কমতে পারে। শুক্রবারের পর থেকে রাজ্যে শীতের আমেজ ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ভাইফোঁটার উৎসবে বৃষ্টির ভ্রুকুটি থাকলেও সপ্তাহের শেষ দিকে ফের ঠান্ডার অপেক্ষায় থাকতে পারেন বাঙালিরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More