WB Weather: ভাইফোঁটায় বাদ সাধবে বৃষ্টি! বদলাবে বাংলার আবহাওয়া, কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

WB Weather: ভাইফোঁটায় বাদ সাধবে বৃষ্টি! বদলাবে বাংলার আবহাওয়া, কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস
মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। আর বুধবার, অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ফলে ভাইফোঁটার আয়োজন এবং বাইরে বেরোনোর পরিকল্পনা নিয়ে কিছুটা চিন্তায় পড়তে পারেন সাধারণ মানুষ।
কালীপুজো ও দীপাবলি কাটল মোটের উপর স্বস্তিতে। কিন্তু উৎসবের আনন্দে এবার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। ভাইফোঁটার আগে থেকেই ফের আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। আর বুধবার, অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ফলে ভাইফোঁটার আয়োজন এবং বাইরে বেরোনোর পরিকল্পনা নিয়ে কিছুটা চিন্তায় পড়তে পারেন সাধারণ মানুষ।
সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার থেকেই রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। তার জেরে কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলতে পারে।
কলকাতা-সহ কোন কোন জেলায় বৃষ্টি?
সোমবার কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। মঙ্গলবার বৃষ্টির প্রভাব বাড়তে পারে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে এই জেলাগুলিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হতে পারে।
তবে সবচেয়ে বেশি চিন্তা বুধবারকে ঘিরে। ওই দিন ভাইফোঁটা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাইফোঁটার আয়োজনের ক্ষেত্রে আবহাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা বাড়ির বাইরে গিয়ে ভাইফোঁটা দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের আবহাওয়ার খবরের দিকে নজর রাখতে হবে।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির ভ্রুকুটি
শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবারও এই জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলতে পারে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস।
বাড়বে তাপমাত্রা, কবে আসবে শীত?
বৃষ্টির পাশাপাশি তাপমাত্রা নিয়েও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৫৬ থেকে ৯৬ শতাংশ।
আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকার কারণে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে। সেই সঙ্গে তাপমাত্রার পারদেও পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ঘূর্ণিঝড় মুরাসুর প্রভাবে রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন এসেছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এবার ফের নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাস।
সব মিলিয়ে কালীপুজো ও দীপাবলিতে স্বস্তি মিললেও ভাইফোঁটার দিন আবহাওয়া কতটা অনুকূল থাকবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তবে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি। তাই উৎসবের পরিকল্পনার পাশাপাশি আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেটের দিকেও নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More