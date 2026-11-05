WB Weather: এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি নামল কলকাতার পারদ, শীতের আমেজ শুরু! কালীপুজোয় বৃষ্টির ভ্রুকুটি, কবে বদলাবে আবহাওয়া?

WB Weather: এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি নামল কলকাতার পারদ, শীতের আমেজ শুরু! কালীপুজোয় বৃষ্টির ভ্রুকুটি, কবে বদলাবে আবহাওয়া?
বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সকালে তা এক ধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পারদ নেমেছে ২.৩ ডিগ্রি। যদিও এই তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৩ ডিগ্রি বেশি। অন্য দিকে, শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কমেছে।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কাটতেই রাজ্যে বদলাতে শুরু করেছে আবহাওয়া। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুভূত হচ্ছে হালকা শীতের আমেজ। বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় প্রায় ২ ডিগ্রি কমে গেল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী দু’দিনে পারদ আরও নামতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে উৎসবের মরশুমে শীতের অপেক্ষায় থাকা শহরবাসীর জন্য সুখবর। তবে এই স্বস্তি কত দিন স্থায়ী হবে? কারণ কালীপুজোর পরেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে উৎসবের আনন্দে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।
বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সকালে তা এক ধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পারদ নেমেছে ২.৩ ডিগ্রি। যদিও এই তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৩ ডিগ্রি বেশি। অন্য দিকে, শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কমেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৩ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী দু’দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও পারদ নামার সম্ভাবনা রয়েছে।
কালীপুজোয় কি বৃষ্টিতে ভাসবে শহর?
শুক্রবার, ৬ নভেম্বর ধনতেরাস। তার পরেই রবিবার, ৮ নভেম্বর কালীপুজো। উৎসবের মরশুমে বৃষ্টি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তায় সাধারণ মানুষ। তবে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। ফলে কালীপুজোর দিন আপাতত বড় কোনও আবহাওয়াজনিত বাধার আশঙ্কা নেই। কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। শহরের কোথাও কোথাও সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।
সোমবার থেকে বদলাতে পারে আবহাওয়া
তবে কালীপুজোর পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় ফের পরিবর্তন আসতে পারে। সোমবার, ৯ নভেম্বর থেকে একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে হাওয়া অফিস।
এর পিছনে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য নতুন নিম্নচাপ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে নিম্নচাপটি কোথায় তৈরি হবে এবং তার গতিপথ কী হবে, তার উপরই নির্ভর করবে বৃষ্টির বিস্তার ও পরিমাণ।
উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া?
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় আপাতত উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া অনেকটাই স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা। আগামী কয়েক দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেয়নি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রায় এখনই বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।
সব মিলিয়ে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শীতের হালকা আমেজ বাড়লেও উৎসবের পরেই ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। তাই কালীপুজোর আনন্দে আপাতত বৃষ্টির বাধা না থাকলেও সপ্তাহের শুরুতে ছাতা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More